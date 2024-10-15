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▲鄭美愛在事業巔峰時，被診斷出舌癌3期。（圖／KBS 슈퍼맨이 돌아왔다 YouTube）

▲鄭美愛罹患舌癌的原因，是蛀牙導致。（圖／KBS 슈퍼맨이 돌아왔다 YouTube）

▲▼舌頭不斷摩擦著已經腐蝕的蛀牙，導致鄭美愛罹患舌癌。（圖／KBS 슈퍼맨이 돌아왔다 YouTube）

南韓歌手鄭美愛近日上綜藝節目《超人回來了》（又譯：我的超人爸爸）分享抗癌過程，她是在2021年11月被診斷出罹患舌癌第3期，罹癌的原因是「蛀牙」，因為發炎變成慢性病成了舌癌，癌細胞還轉移到下顎，目前已切除3分之1的舌頭，但仍有復發的可能，鄭美愛為了4個孩子，堅強努力面對生活。鄭美愛是南韓知名的Trot（演歌）歌手，2005年參加KBS的《全國歌唱大賽》拿到「優秀獎」嶄露頭角，之後跟經紀公司簽約，沒想到名氣普普，度過一段無名時期。直到2014年參加《隱藏歌手》並進入第四輪比賽，鄭美愛的歌聲再獲得關注；2019年參加《Mr. Trot》，知名度大大提升。她的老公也是歌手J.Hwan，2人育有3子1女。《超人回來了》最新一集中，鄭美愛在演歌全盛時期被診斷出舌癌第3期，罹癌的原因是「蛀牙」導致，蛀牙不斷摩擦舌頭而發炎，舌頭的發炎慢慢變成癌症，癌細胞也轉移到下顎，她進行了8小時手術，最終切除3分之1的舌頭跟大範圍淋巴腺。動手術前，鄭美愛非常害怕與掙扎，「我覺得整個世界都崩塌了，我是一位歌手，但他們說如果動手術的話，我可能再也無法唱歌。雖然我很害怕，但孩子現在是最需要媽媽照顧的年紀。」為了孩子，鄭美愛堅強振作，也希望藉由自己的經歷，讓大眾能更加注意口腔衛生的重要性。節目也公開鄭美愛的日常，一大早幫4個孩子洗漱、準備早餐，送小孩上學後就整理凌亂的家，她感慨道：「雖然很累，但這是我的責任。我的生活只剩下孩子們了，在4個孩子面前，我想做一個堅強開朗的媽媽。」她以「超人媽媽」的能量面對生活，並在接到母親關心的電話時，回憶起她在手術當天才告訴媽媽自己患癌的消息，一度哽咽。鄭美愛還因長子的支持而露出笑容，她表示：「有了他的鼓勵，我就有了力量。」長子在鄭美愛準備晚餐時，還幫忙做了煎蛋卷，並讚揚道：「媽媽的唱功比以前更好了！」成為了鄭美愛強力的後盾。