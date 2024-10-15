我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大霈每次入圍都沒有平常心，每次都很想拿獎。（圖／記者李政龍攝）

視網膜、大霈今（15）日出席公廣集團金鐘入圍茶敘，兩人以《哈囉！你給問嗎？》入圍生活風格節目主持人獎，大霈入圍兩項，另外一個是和主持人馬大元以《換個爸媽過幾天》入圍兒童少年節目主持人獎，對於得獎機率，視網膜表示：「沒有特別有得失心，有入圍已經是很大的驚喜，結果怎麼樣讓運氣去決定，不是把握或不把握的。」已經拿過兩次金鐘獎的大霈說：「拿到獎的那刻是最爽的時候。」大霈笑說第一次得獎的時候，本來要把十萬獎金拿去凍卵，結果四分之一捐出去，其他的用在整修家裡的廚房，最近一次本來想買手錶紀念，結果也是先捐，剩下的拿出國玩樂了，今年如果拿獎的話：「凍卵考慮持續進行中，畢竟老了！」視網膜發下豪語，如果得獎就在慶功宴上吃香菜加檸檬汁，還現場揪大霈一起。大霈這次入圍兩項，被問到萬一拿的那座獎盃不是跟視網膜的話，會不會把獎金分他，大霈說：「我不會，他比我有錢！」至於戰袍，大霈說會準備兩套：「昨天臨時決定了第二套，辣的點不一樣。」對於得獎感言，視網膜說只先寫了「沒得獎的感言」因為怕準備了得獎感言，會太有得失心，希望盡量平常心看待，大霈聽了之後說：「我從來沒有平常心看待，每次都覺得我要拿！」視網膜透露目前仍沒有想回去拍YouTube的想法，時間都花在追八點檔，今年五月剛追完《台灣龍捲風》，他笑說認識苗可麗之後，再回去看她演的八點檔感覺特別不一樣，苗可麗之前曾說拍一部八點檔就可以買一棟房，視網膜說如果找他客串可以，但長期應該無法：「我沒辦法半夜不睡覺，也不能回家遛狗，有點麻煩。」