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▲去年林志穎（左）49歲生日，老婆陳若儀（右）特地捧蛋糕去探班給驚喜。（圖／陳若儀IG）

▲林志穎（左）和蜆仔（右）是高中同學，蜆仔還曾主持林志穎出道30週年的紀念活動。（圖／蜆仔IG）

▲林志穎50歲看起來一點都不老，駐顏有術。（圖／吉米工作室）

男星林志穎今（15）日過50歲生日，人稱「小旋風」的他，這麼多年來依舊維持帥氣外型，今日他更在臉書公開自己發布的慶生單曲〈奔向有你的地方〉，距離上一張專輯《我的驕傲》已過6年，林志穎歌聲還是很動聽；藝人好友蜆仔也貼出他和林志穎的高中舊照，笑著祝福林志穎「生日快樂」。照片曝光粉絲看了紛紛大讚：「林志穎根本沒變！」林志穎今日在臉書發文，表示已經收到大家的生日祝福，「謝謝你們一直陪伴在我身邊」，林志穎也公開最新單曲〈奔向有你的地方〉，盼歌聲可以代替自己陪伴每個粉絲，「希望你們喜歡」。粉絲聽後紛紛留言大讚：「好好聽！生日快樂」、「祝小志身體健康，永遠年輕」、「老大生日快樂，我們會一直一直陪在你身邊」。據悉，這首歌由「飛行少年」蘭哲作詞作曲，是一首動人的抒情歌。而林志穎的多年好友蜆仔今日也特地挖出兩人的高中合照，在IG發文，祝同學林志穎生日快樂，蜆仔笑說：「這張畢業照已經留了好久」，之前也曾曝光過，他說小志2年前出道30週年時，也有找他去主持活動，他知道林志穎會看他IG，所以今天特地再發一次照片，除了祝林志穎生日快樂，也希望他身體健健康康。只見照片中的林志穎還很青澀，穿著白色西裝留著中分頭，娃娃臉和現在的模樣差距不大，網友看了也紛紛留言「現在還是超帥的」、「蜆仔也不老，都很凍齡耶」、「你們都沒老耶！超有印象小時候去參加w-inds.演唱會主持人也是蜆仔」。至於生日這天林志穎會如何慶生？他日前受訪時回應：「送給自己的生日禮物，會去義大利法拉利嘉年華會開F1，當作自己的生日假期。今年自己生日宴很特別，有不同地方辦的，都有去參加一下，還有自己同學會、當然還有媽媽的，沒去到的、沒參加到穎友會的別擔心，會有送上單曲封面卡，發完為止。」林志穎出道32年外貌變化並不大，被問到如何永保青春，他也分享養身秘訣：「一是多喝水，二是保持健康快樂的心情。」而唱了32年的歌曲〈十七歲的雨季〉，在「2024最愛金曲榜盛典」 上榮獲最愛金曲的殊榮，讓林志穎既開心又感動，開玩笑說：「唱了32年，每次唱都很悸動、也很有感觸，上次跟粉絲見面，有說這首歌要改成50歲的雨季」相當幽默。