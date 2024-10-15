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美國職棒大聯盟（MLB）美聯冠軍賽今（15）日在紐約開打，紐約洋基以5：2擊敗克里夫蘭守護者，成功拿下系列賽首勝。這是洋基隊自2009年以來，首次有機會衝擊世界大賽冠軍。雖然主砲「法官」Aaron Judge的表現低迷，但Juan Soto在比賽中擊出關鍵全壘打，Soto強調，勝利是團隊合作的結果，「我們不能只依賴一個人。」比賽轉折點發生在3局下，洋基隊二棒Juan Soto面對守護者隊的先發投手Cobb，擊出了一支飛行距離約122.2公尺的陽春全壘打，打破比賽僵局，幫助洋基取得1：0領先。這是Soto季後賽生涯的第8支全壘打，也是他穿上洋基戰袍的季後賽首轟。值得注意的是，洋基主砲Aaron Judge在季後賽打擊陷入低潮，打擊率僅有.133（15打數2安打），且一轟難求，並吞下6次三振。不過，在Judge表現低迷之際，Soto和Giancarlo Stanton等其他打者挺身而出，支撐起洋基的攻勢。Soto在季後賽的打擊率高達.353（15打數6安打），而Stanton的打擊率達.368（19打數7安打），且擊出2支全壘打。Soto在接受採訪時，談到Judge近期低迷的狀態，「我不認為他感受到太大的壓力，只是有時候球打出去就是沒落在人少的地方，相信他會沒事的。」Soto強調，「美聯冠軍賽G1勝利是團隊共同努力的結果，我們不能只依賴每一位球員。」下一戰洋基將繼續在自家主場迎戰守護者，期望拿下自2009年以來、睽違15年的世界大賽冠軍。