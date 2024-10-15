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台中56歲黃阿姨嗜吃麻辣鍋及炸物，日前她與友人嗑完火鍋返家後，突然感覺右上腹隱隱疼痛，原本以為休息就會好轉，不料疼痛逐漸延伸到右邊肩膀，只好趕緊掛急診，檢查結果竟是膽結石阻塞膽囊，引發急性膽囊發炎，她只好聽從醫師建議切除膽囊，果然揪出兩顆黑色「大粉圓」，並決定要啟動「少油人生」。亞洲大學附屬醫院一般外科主治醫師毛士豪表示，膽結石是一種常見消化系統疾病，指的是膽囊或膽道內形成固體物質的結石，根據統計，膽結石的高風險族群以年紀大、女性、肥胖、高膽固醇飲食、快速減重者等居多，但有結石的人不一定產生症狀，端看結石大小及位置是否足以造成併發症，因此許多民眾平時可能根本無法察覺。以黃阿姨為例，就診時她陳述之前僅出現過幾次腹痛或消化不良症狀，吃胃藥後就改善許多，完全沒想到跟膽結石有關，沒想到超音波掃描後發現有結石陰影，加上患者主訴右上腹脹痛、抽痛，甚至已傳達到胃部及後背部，綜合評估後，研判結石可能阻塞膽囊出口，才導致急性膽囊炎。毛士豪解釋，因膽囊收縮時，若膽結石會堵住膽囊出口，導致膽汁沒辦法順利排出，引起典型的右上腹痛，這種疼痛經常在進食後出現，尤其是攝取高脂肪食物後，患者會感覺反覆性且收縮性疼痛，甚至是劇烈的膽絞痛，有時也會伴隨噁心及嘔吐，萬一時間拉長，造成膽汁滯留，就可能會引發急性膽囊發炎。尤其黃阿姨也出現發燒、白血球異常升高症狀，當時用手壓她的右上腹，深吸氣時，立刻因為疼痛而停止吸氣，出現典型「莫非徵兆」(Murphy’s sign)，因此確認是急性膽囊炎，建議先採取禁食、抗生素治療，待急性期過後擇期安排腹腔鏡膽囊切除手術，降低日後再發生機率。毛士豪強調，該術式僅需在腹部切開三至四個1~2公分的小傷口，然後以特殊器械在放大電視畫面下摘除膽囊，術後傷口疼痛輕微、傷口小、感染機會低，且有住院天數短、恢復快等優點，對患者負擔較小，因此日前等患者狀況穩定後安排手術，順利取出兩顆直徑約2公分、宛如黑粉圓的膽結石，讓患者如釋重負。毛士豪提醒，膽結石手術有多種治療方案，術前務必與醫師溝通，多數病患會在術後半年恢復正常，未來需避免吃高油脂的食物，以免引起腹瀉、腸胃不適，平常也建議應以清淡飲食為主，多吃膳食纖維幫助消化，減少膽囊負擔。