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美國政府於6月宣布軍售台灣彈簧刀300型（Switchblade 300）及ALTIUS 600M-V反裝甲等兩款攻擊型無人機，共計974架。政府電子採購網今（15）日公布2案的決標公告，得標廠商為美國在台協會（AIT），履約時間均為今年9月27日起，截止時間分別為2029年及2027年。根據政府電子採購網今日公布2項的決標公告，名稱為「攻擊型無人機飛彈系統，人員殺傷型」，採限制性招標，決標金額為新台幣17億4228萬元，得標廠商為AIT，履約機關為陸軍司令部，履約地點為桃園中壢及龜山、台中新社、高雄旗山及花蓮，履約時間自今年9月27日起至2029年11月30日止。另一決標公告項目為「攻擊型無人機飛彈系統，反裝甲型」，決標金額為35億3522萬元，得標廠商為AIT，履約機關為陸軍司令部履約地點為桃園中壢及龜山、台中新社、台南白河、高雄旗山及花蓮，履約時間自今年9月27日起至2027年12月31日止。陸軍司令部6月時曾指出，此二型無人機系統，其諸元搭配多重情資獲得手段與戰術運用，可於防衛作戰進程有效殺傷登陸之敵人員及裝甲車輛。國防部長顧立雄表示，將這2款無人機列為儘速獲得事項。空境公司（AeroVironment）生產的「彈簧刀300」人員殺傷型無人機，最大航程至少20公里、滯空時間高於20分鐘、重約3.27公斤，採用光學及紅外線感應模組，藉迫擊砲型發射器實施軟發射，發射後不可回收。美國新創軍工企業Anduril生產的ALTIUS 600M-V反裝甲型無人機，最大航程約440公里、滯空時間4小時、重量約12公斤，除具備情監暨標定、訊號情報、電子戰或通訊中繼外，也可安裝尋標器，可由陸海空等多元儎台發射，發射後可回收。