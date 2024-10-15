我是廣告 請繼續往下閱讀

2023年NBA選秀狀元「斑馬」Victor Wembanyama，在新秀賽季表現超乎預期，如今賭客們更是看好他在第二年繼續突破。Wembanyama目前在年度最佳防守球員（DPOY）和最佳進步球員（MIP）兩大獎項中領跑，同時也躋身MVP賠率榜前8名，賭盤看好他包攬MVP（最有價值球員）、DPOY（年度最佳防守球員）、MIP（最佳進步球員）至少三項大獎，並幫助馬刺隊提升戰績。根據最新賭盤賠率，Wembanyama在最佳防守球員賠率（1.53）位居排頭，並以7.50賠率成為最佳進步球員的熱門人選。此外，他在年度MVP賠率也排名第8（19.00）。雖然Wembanyama上賽季僅奪得年度最佳新秀（ROTY）榮譽，但他在防守端的表現也讓他成為年度最佳防守球員的有力競爭者，若他今年奪下DPOY，將成為史上首位新秀奪下該獎項的球員。從賭盤可以看出運彩迷對Wembanyama充滿信心，數據顯示他在年度MVP投注佔據15%份額，在最佳防守球員投注佔21%，而在最佳進步球員賽事中佔14%。相比之下，Jayson Tatum和Shai Gilgeous-Alexander分別在MVP賽事中佔據10%和9%的投注份額，而Bam Adebayo則是DPOY獲得第二多投注的選手。Immanuel Quickley則是MIP投票中的第二大熱門。雖然Wembanyama奪年度MVP機會相對較小，因為該獎項往往頒給聯盟最佳球隊的核心球員，但在DPOY和MIP這兩個獎項上，獲獎的機會濃厚。Wembanyama上賽季憑藉聯盟頂尖的封阻數據成為對手在籃下的噩夢。至於最佳進步球員的獎項，Wembanyama有望在今年將場均得分提升至20分以上，隨著他在馬刺隊的角色更加穩定，其他數據也有望隨著上場時間的增加而進一步提升。上賽季，Wembanyama創下了1,500分、250次封阻和100次三分球的驚人數據，場均貢獻21.4分、10.6個籃板、3.9次助攻和3.6次阻攻，儘管這些個人成就並未為團隊帶來太多勝利，但隨著馬刺補進Chris Paul和Harrison Barnes等老將，馬刺隊的重建步伐明顯加快。根據賭盤預測，今年新賽季馬刺隊勝場數預估為36.5場，這意味著他們將比上賽季戰績22勝60敗多贏了14場。Wembanyama正是這一轉變的核心關鍵。