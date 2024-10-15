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▲賀軍翔表示目前把生活過好最重要。（圖／記者李政龍攝）

賀軍翔以《不夠善良的我們》問鼎第59屆金鐘獎迷你劇集視帝，但他9月初被控訴妨害性自主，雖最後以不起訴處分，但主演的戲劇《郵票與舒芙蕾》卻遭到換角，他今（15）日出席公廣集團金鐘入圍茶敘，談到此事忍不住替自己喊冤，「就是碰到無妄之災。」賀軍翔先前被控訴妨害性自主，為此還出庭，最後以不起訴處分，後來又得知入圍金鐘獎，心情洗三溫暖，他今表示心情並沒有受到太大影響：「」也吐露家人一直都很支持他的事業：「從以前到現在，身邊有些人走了離開了，真的覺得除了生死以外沒什麼大事。」導演徐譽庭當時發文力挺賀軍翔，她今也再度提到：「我始終都對他有信心，我們都跟演員私下做很多溝通，才能找到跟角色相通的部分，小美是讓我很欣賞的男孩，對爸媽，女兒的照顧，這麼有責任心的人，一定可以詮釋出來何瑞之，我一直相信我的何瑞之，一直在等一切答案揭曉。」一席話讓賀軍翔好感動：「雪中送炭的人真的不多。」而他主演的《郵票與舒芙蕾》遭到換角，徐譽庭再度替賀軍翔抱不平：「小美就是只能接受劇組決定，比較生氣是我，我跟賴總是很好的朋友，我知道換角是也有壓力啦，但我比較惱火的是，幹嘛要寫那個新聞稿出來，因此我跟賴總現在都不吃飯，他邀我吃飯我都拒絕，我就小家子氣！」賀軍翔聽了跳出來緩頰：「不要這樣，大家一團和氣。」逗樂眾人。賀軍翔也透露仍有新戲邀約上門：「還是有在談，但是現在先把目前的生活過好，面對金鐘。」徐譽庭又忍不住說：「我啦！我寫一個劇本想跟小美合作，但我還沒有讓他知道，他也是現在才知道。」