賀軍翔以《不夠善良的我們》問鼎第59屆金鐘獎迷你劇集視帝，但他9月初被控訴妨害性自主，雖最後以不起訴處分，但主演的戲劇《郵票與舒芙蕾》卻遭到換角，他今（15）日出席公廣集團金鐘入圍茶敘，談到此事忍不住替自己喊冤，「就是碰到無妄之災。」
賀軍翔被控妨害性自主 無奈喊冤「無妄之災」
賀軍翔先前被控訴妨害性自主，為此還出庭，最後以不起訴處分，後來又得知入圍金鐘獎，心情洗三溫暖，他今表示心情並沒有受到太大影響：「就是碰到無妄之災，反正人生嘛，該面對就面對，謝謝大家關心，我跟戲裡面的何瑞之一樣，都是善良的人。」也吐露家人一直都很支持他的事業：「從以前到現在，身邊有些人走了離開了，真的覺得除了生死以外沒什麼大事。」
導演徐譽庭當時發文力挺賀軍翔，她今也再度提到：「我始終都對他有信心，我們都跟演員私下做很多溝通，才能找到跟角色相通的部分，小美是讓我很欣賞的男孩，對爸媽，女兒的照顧，這麼有責任心的人，一定可以詮釋出來何瑞之，我一直相信我的何瑞之，一直在等一切答案揭曉。」一席話讓賀軍翔好感動：「雪中送炭的人真的不多。」
徐譽庭替賀軍翔抱不平 寫新劇本力邀合作
而他主演的《郵票與舒芙蕾》遭到換角，徐譽庭再度替賀軍翔抱不平：「小美就是只能接受劇組決定，比較生氣是我，我跟賴總是很好的朋友，我知道換角是也有壓力啦，但我比較惱火的是，幹嘛要寫那個新聞稿出來，因此我跟賴總現在都不吃飯，他邀我吃飯我都拒絕，我就小家子氣！」
賀軍翔聽了跳出來緩頰：「不要這樣，大家一團和氣。」逗樂眾人。賀軍翔也透露仍有新戲邀約上門：「還是有在談，但是現在先把目前的生活過好，面對金鐘。」徐譽庭又忍不住說：「我啦！我寫一個劇本想跟小美合作，但我還沒有讓他知道，他也是現在才知道。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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賀軍翔先前被控訴妨害性自主，為此還出庭，最後以不起訴處分，後來又得知入圍金鐘獎，心情洗三溫暖，他今表示心情並沒有受到太大影響：「就是碰到無妄之災，反正人生嘛，該面對就面對，謝謝大家關心，我跟戲裡面的何瑞之一樣，都是善良的人。」也吐露家人一直都很支持他的事業：「從以前到現在，身邊有些人走了離開了，真的覺得除了生死以外沒什麼大事。」
導演徐譽庭當時發文力挺賀軍翔，她今也再度提到：「我始終都對他有信心，我們都跟演員私下做很多溝通，才能找到跟角色相通的部分，小美是讓我很欣賞的男孩，對爸媽，女兒的照顧，這麼有責任心的人，一定可以詮釋出來何瑞之，我一直相信我的何瑞之，一直在等一切答案揭曉。」一席話讓賀軍翔好感動：「雪中送炭的人真的不多。」
徐譽庭替賀軍翔抱不平 寫新劇本力邀合作
而他主演的《郵票與舒芙蕾》遭到換角，徐譽庭再度替賀軍翔抱不平：「小美就是只能接受劇組決定，比較生氣是我，我跟賴總是很好的朋友，我知道換角是也有壓力啦，但我比較惱火的是，幹嘛要寫那個新聞稿出來，因此我跟賴總現在都不吃飯，他邀我吃飯我都拒絕，我就小家子氣！」
賀軍翔聽了跳出來緩頰：「不要這樣，大家一團和氣。」逗樂眾人。賀軍翔也透露仍有新戲邀約上門：「還是有在談，但是現在先把目前的生活過好，面對金鐘。」徐譽庭又忍不住說：「我啦！我寫一個劇本想跟小美合作，但我還沒有讓他知道，他也是現在才知道。」
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