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疾管署今（15）日公布國內上週新增1例山陀兒颱風後本土類鼻疽病例，為高雄市60多歲男性，具慢性病史及汙水、汙泥暴露史，因發燒、呼吸困難、四肢無力等症狀就醫，目前住院治療中。呼籲糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，重症機率較高，如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀請儘速就醫，即早診斷與治療。疾管署表示，今(2024)年國內已累計96例本土類鼻疽確定病例(17例死亡)，為2001年以來同期最高，96例本土病例以65歲以上(55例)和50-64歲(31例)為主要年齡層，分布縣市以高雄市(72例)、臺南市(10例)、臺中市(4例)和屏東縣(4例)為多，其中69例於凱米颱風後1個月內發病。疾管署說明，類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起，潛伏期平均為9天，短則數小時，亦可長達21天，該菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或汙水傳染，而颱風後因強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面並更易傳播，且常為吸入性感染，於颱風後一個月內確診個案增加。疾管署提醒，感染類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，而常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療，提醒民眾須留意自身健康狀況，如有疑似症狀應儘速就醫治療，同時籲請醫師提高警覺，注意類鼻疽疑似個案之通報與診治。疾管署強調，颱風過後為類鼻疽疫情高峰，民眾應做好個人防護措施，避免皮膚、傷口直接接觸或吸入受汙染塵土、土壤及汙水，降低感染機會。如出現疑似症狀時，尤其高風險族群，應儘速就醫並告知汙水、汙泥相關暴露史，以及早診斷獲得妥善治療；醫師診療遇有疑似個案，應儘速評估給予抗生素治療並於24小時內通報及採檢送驗，以利衛生單位採取防治措施。