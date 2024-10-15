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民眾黨主席柯文哲涉入京華城貪污圖利案，《鏡週刊》多次以封面故事報導揭露，對此民眾黨立委黃國昌多次痛批是科幻小說，此外民眾黨譴責北檢配合《鏡週刊》「唱雙簧」，對此《鏡週刊》今（15）日發出4點聲明，強調報導京華城弊案至今，內容事後檢驗幾乎都為真，強調事實與真理終究會受時間檢驗，待真相明朗，「一切宵小終將面對司法審判與政治責任」。對於民眾黨多次批評科幻小說、含沙射影、捏造故事，《鏡週刊》發出4點聲明，首先是報導京華城弊案至今，所有內容經事後檢驗，幾乎都證實為真，籲請民眾黨面對真相，不要再一昧推諉卸責。第二，當科幻小說成真，代表時代又往前邁進一大步，籲請民眾黨諸君放棄成見，跟著時代一起進步；第三，事實與真理終究會受時間檢驗，待真相明朗，一切宵小終將面對司法審判與政治責任，巧言虛飾終無實益。最後，民眾黨一再舉全黨之力誣衊《鏡週刊》，世所罕見，《鏡週刊》不會屈服，為了公義，絕不畏懼，為了新聞自由，絕對會奮戰到底。