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邁入第五年的東勢大茅埔「龍神山水祭」將在10月19日上午10時登場，活動包含四季大神臉譜彩繪、慶東小市集、跟著王爺公遶庄尋山水、龍神山水音樂祭、山水市集及五行祈福紙船施放等，充滿歡樂喜慶，精彩可期，邀請民眾在秋高氣爽、客庄天地合一的山水之下，來到山城東勢徜徉浪漫的龍神山水祭。東勢大茅埔泰興宮管理委員會主委徐瑞敏說，龍神山水祭最具特色的莫過於「尋庄繞山水」的遊庄繞境，不僅由王爺公帶著信徒、民眾一起感謝守護大茅埔庄的眾伯公、各將寮與山龍神，同時感受200年來客家先民所建構不變的山水空間。由於繞境路線必須跨越龍神屋背山，大神轎無法通行，往年都是與友廟東勢巧聖仙師廟商借揹轎，今年廟方特別訂購了三頂揹轎外，信徒更透過樂捐方式贊助兩頂特製的背轎，可見舉辦五年的龍神山水祭，已然成為庄民心中重要的文化祭典。地方創生團體大茅埔調查團表示，這是結合生態與人文的祭典，今年在木棧道周遭，庄民還直擊二級保育類穿山甲「逛大街」蹤跡，也顯現只要有心，就能和動物們一起分享大地，這也是龍神山水祭的一項核心概念；另外，此屆山水祭亮點之一為音樂會卡司，由一直以來固定演出的山城石府音樂聯盟所屬的明哥菜車樂團號召，邀請了台中的地下樂團，明哥菜車樂、貓狗彈唱二人組、Monkey Banana 樂團、茜茜溱妮樂團、啤酒肚樂團，以及台中山城在地的音樂團體原昇管絃樂團、劉壽雄老師二胡工作室、東勢國小國樂笛子組、山線社大田庄民風吉他班等，共同組成「龍神暴走草地音樂會」。台中市政府客家事務委員會主委江俊龍表示，東勢大茅埔龍神山水祭是在山城東勢從無到有長出來的活動，已成為了地方的品牌，山水祭充分傳達了客家人愛山敬水的特質，自2020年開始，至今已邁入第五年，中間雖然遇到了疫情，但一年比一年精采，也吸引越來越多在地的居民投入，邀請大家在秋天的午後走進山城，體驗台三線上小而美的迷人祭典。