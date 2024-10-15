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▲勤美商圈附近店家，爵士音樂節期間在粉絲頁祭出各種優惠。（圖／翻攝業者臉書，2024.10.15）

▲台中爵士音樂節邀請國外使節與國際友人參與，期將台中市慶典經濟推向國際。（圖／台中市政府提供，2024.10.15）

▲台中市長盧秀燕邀請新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑，參與拍攝購物節形象廣告。（圖／台中市政府提供，2024.10.15）

第20屆台中爵士音樂節熱鬧舉行，第6屆台中購物節即將接力登場。台中市長盧秀燕指出，台中的節慶經濟已成形，不僅延續打折、滿千送百、旅宿升等，送現金和房子等好康，今年將有上萬店家配合各種優惠活動，已到了「全城On sale」的程度。由於配合店家太多，市府提醒民眾，出門前滑一下台中通暨購物節APP、商家的官網或粉絲專頁，了解最新優惠內容，更能當一名聰明的消費者。不只全國最大的購物節，上週爵士音樂節開幕，市民廣場單日湧進近20萬人，附近勤美商圈的店家為抓住龐大商機，早已大打優惠戰，甚至祭出買一送一的超級好康。即將啟動的2024台中購物節，也宣告從傳統市場、夜市到百貨公司、星級酒店，攜手上萬店家推出食衣住行育樂購的優惠活動，例如對折、滿額贈禮、滿千折百券等，不只連鎖超商也加入行列，在地市場、夜市每月還有「加碼抽iPhone手機」，民眾可一次享有各式好康折扣，以及登錄發票5倍送。台中市長盧秀燕為了將台中購物節推向國際，今年4月參訪新加坡時，特別拜訪以舉辦「新加坡熱賣會」聞名國際的新加坡零售商協會，就營造消費氛圍、促進店家優惠折扣等議題熱烈交流，並透露台中將以新港日韓四國為首要宣傳目標，鼓勵在地商家共同行銷。盧秀燕今（15）日主持市政會議時宣布，今年邁入第6屆的2024台中購物節，將在24日開跑。全台規模最大的購物節，是台中市拚經濟的重要活動，今年有「兩個擴大」，一是串連國際，促進城市外交，邀請各國駐台使節協助拍攝行銷廣告，這也是台灣的第一次，期待藉此增進國際能見度、邀請海外友人探索台中文化。二是邀請一萬多家店家提供活動優惠及獎項，她指出過去5屆購物節多由市府提出獎項優惠等誘因，例如打折、滿千送百、旅宿升等，送現金送房子等，今年市府與上萬商家攜手「全城On sale」，擴大促銷力道，可望使購物節消費額度再創佳績。進行中的爵士音樂節粉絲頁，天天都有相關的優惠宣傳。由於配合優惠活動的商家實在太多，無法一一列舉，市府表示，民眾除了上市府官網、台中購物節粉絲頁，出門前購物時可先查商家的官網、粉絲專頁，或查詢台中通暨購物節APP，就很可能發現意想不到的驚喜、享受一場台中聰明購。