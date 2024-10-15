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▲陳韻文在中職季後挑戰賽9局登板，連飆2K化解滿壘危機，球迷自製「陳韻文道歉表」。（圖／翻攝自 Threads）

中職季後挑戰賽昨（14）日出現名場面，，挺進台灣大賽，賽後球迷們紛紛「排隊道歉」，甚至有人特地製作「陳韻文道歉表」，引起一陣熱烈討論。回顧昨日比賽，統一獅靠著安打串連，前6局就取得8:0的大幅領先，而樂天前6局遭勝騎士壓制，直到第7局才把握機會，連續安打一口氣追回5分，並在9局攻佔滿壘，當預定的終結者邱浩均無法控制局面時，事實上，陳韻文雖然是中職救援紀錄保持人，生涯累積154次，但本季飽受傷勢所困，回歸後狀態也不佳，整季防禦率4.59，每局被上壘率1.47，都創下2016年後最差，甚至在季末還有每況愈下的危機，許多球迷看到他登板，都失去保證贏球的期待，不過統一獅仍決定將胎帶入季後挑戰賽。事實證明，陳韻文在大場面還是頂尖的投手，幫助獅隊殺進台灣大賽，，在各大社群上，球迷紛紛上傳自己的填寫紀錄，表達對陳韻文的歉意和尊敬；統一獅總教練林岳平賽後也分享，「。」中華職棒35年「台灣大賽」預計在週六（10/19）開打，由中信兄弟對決統一獅，中信首先確認台灣大賽主場，享有5場主場優勢，前兩戰在臺北大巨蛋、後面三場則在洲際棒球場，統一獅則會在