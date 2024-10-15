中職季後挑戰賽昨（14）日出現名場面，聯盟救援紀錄保持人、統一獅隊的陳韻文9局上登板，面對1出局滿壘危機，接連三振樂天桃猿林立和陳晨威，替獅隊守住3分領先，挺進台灣大賽，賽後球迷們紛紛「排隊道歉」，甚至有人特地製作「陳韻文道歉表」，引起一陣熱烈討論。
回顧昨日比賽，統一獅靠著安打串連，前6局就取得8:0的大幅領先，而樂天前6局遭勝騎士壓制，直到第7局才把握機會，連續安打一口氣追回5分，並在9局攻佔滿壘，當預定的終結者邱浩均無法控制局面時，統一獅決定讓7局就開始熱身的陳韻文拆彈，最後他1分未失，再次擦亮中職第一守護神的招牌。
事實上，陳韻文雖然是中職救援紀錄保持人，生涯累積154次，但本季飽受傷勢所困，回歸後狀態也不佳，整季防禦率4.59，每局被上壘率1.47，都創下2016年後最差，甚至在季末還有每況愈下的危機，許多球迷看到他登板，都失去保證贏球的期待，不過統一獅仍決定將胎帶入季後挑戰賽。
事實證明，陳韻文在大場面還是頂尖的投手，幫助獅隊殺進台灣大賽，賽後網路瘋傳「陳韻文道歉表」，在各大社群上，球迷紛紛上傳自己的填寫紀錄，表達對陳韻文的歉意和尊敬；統一獅總教練林岳平賽後也分享，「一開始沒有先上陳韻文，但他在關鍵時刻守住勝利，可以抹去了之前表現不佳的批評，他確實是我們球隊非常重要的救援投手。」
中華職棒35年「台灣大賽」預計在週六（10/19）開打，由中信兄弟對決統一獅，中信首先確認台灣大賽主場，享有5場主場優勢，前兩戰在臺北大巨蛋、後面三場則在洲際棒球場，統一獅則會在台灣大賽G3、G4擔任主隊，G3在台北大巨蛋，G4在台南棒球場。
我是廣告 請繼續往下閱讀
事實上，陳韻文雖然是中職救援紀錄保持人，生涯累積154次，但本季飽受傷勢所困，回歸後狀態也不佳，整季防禦率4.59，每局被上壘率1.47，都創下2016年後最差，甚至在季末還有每況愈下的危機，許多球迷看到他登板，都失去保證贏球的期待，不過統一獅仍決定將胎帶入季後挑戰賽。
事實證明，陳韻文在大場面還是頂尖的投手，幫助獅隊殺進台灣大賽，賽後網路瘋傳「陳韻文道歉表」，在各大社群上，球迷紛紛上傳自己的填寫紀錄，表達對陳韻文的歉意和尊敬；統一獅總教練林岳平賽後也分享，「一開始沒有先上陳韻文，但他在關鍵時刻守住勝利，可以抹去了之前表現不佳的批評，他確實是我們球隊非常重要的救援投手。」
中華職棒35年「台灣大賽」預計在週六（10/19）開打，由中信兄弟對決統一獅，中信首先確認台灣大賽主場，享有5場主場優勢，前兩戰在臺北大巨蛋、後面三場則在洲際棒球場，統一獅則會在台灣大賽G3、G4擔任主隊，G3在台北大巨蛋，G4在台南棒球場。