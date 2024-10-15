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▲《艾嘉食堂》成員在隔壁餐廳刺探。（圖／泰坦星文創影視）

▲楊祐寧去馬桶上辦大事讓張艾嘉等。（圖／泰坦星文創影視）

▲《艾嘉食堂》成員到市場挑選食材。（圖／泰坦星文創影視）

《艾嘉食堂》由張艾嘉領軍，帶領楊祐寧、柯佳嬿、王大陸一同在泰國蘇梅島開設餐廳。第二集重頭戲無疑是餐廳的開張營業日。推出包含炸醬麵、涼麵、客家卜肉、炸春捲等多道家常料理，張艾嘉透露，她有點想把二廚柯佳嬿調到外場，原因是對方在廚房顯得過於緊張。張艾嘉表示：「我自己已經緊張得睡不著覺了，如果二廚也一樣緊張，我無法想像廚房會是什麼樣子。」《艾嘉食堂》成員們抵達美麗的蘇梅島，開始緊張且充滿趣味的餐廳開業準備。在這一集中，觀眾將見證成員們如何面對開業前的各種挑戰與營業首日的緊張氛圍。成員們齊心協力準備開幕，但緊張之情難以掩飾。他們甚至集體前往隔壁的競爭餐廳「刺探敵情」，從菜單、定價、料理設計到口味都做了詳細的分析。王大陸回來後不禁感嘆：「我們輸慘了！」為即將開業的緊張氣氛增添了一絲幽默。張艾嘉作為老闆，每天最早起床，展現對工作的嚴謹態度。她還肩負「鬧鐘」的角色，負責叫醒即將遲到的夥伴們。然而，原本說好要早起和張艾嘉一起運動的大家，卻都集體睡過頭，讓她一個人孤零零地完成了晨練。而說好要一起去採購的楊祐寧，也讓張艾嘉在門口苦等，最後匆忙趕到，他致歉說自己剛剛在「辦大事」，原來是去進行一場「馬桶上的深度會議」。儘管柯佳嬿一度因為太緊張，差點被張艾嘉調去外場，她還是很快適應廚房的節奏，甚至在忙著備料和捲春捲時，還能記得飲料的價格，當外場結帳出現問題時，她一邊忙著料理、一邊精準地回答價格。成員之間的默契配合，也讓團隊在開業日的混亂中逐漸找回節奏，成功度過高峰時段。而有著豐富餐飲經驗的楊祐寧則負責穩住場面與情緒，鼓勵大家說：「我相信來的客人會很喜歡我們的。」《艾嘉食堂》一經播出便引發粉絲熱烈討論，並拿下NETFLIX第二名佳績。本週因金鐘獎調整播出時間，第二集即將在本週六（10/19）晚上11點在三立都會台播出，10/20凌晨2點上架NETFLIX，華視主頻隔週六晚上八點播出。