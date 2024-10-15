我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Emma在23歲生日後辭職，決定探索世界，在眾人說服之下，她決定搬來台灣定居。（圖／翻攝自IG@heyy.emma3）

▲Emma對台灣的美食深深著迷，除了嘗試牛肉麵、小籠包等在地小吃，她最愛的就是麻辣火鍋。（圖／翻攝自IG@heyy.emma3）

美國軟體工程師Emma去年在西雅圖華盛頓，還過著年薪上看318萬新台幣的生活，不過她決定放棄這份令人稱羨的工作，獨自到亞洲展開旅遊，並在最終決定搬來台灣定居。雖然她為了來台灣花光了所有積蓄，但她仍然覺得非常值得，「沒錢不是重點，重要的是我找到了自己想要的生活。」Emma在大學最後一年自學程式編碼，並在大四畢業前找到全職軟體工程師的工作，還親自負責了一份與華盛頓大學醫學部合作的機器自學計畫。她22歲才開始接觸工程學，第一年的年薪就高達將近10萬美金（約318萬新台幣），但高薪的工作卻無法讓她感到滿足，「每天8小時待在房間工作，喝咖啡，幾乎不吃東西，這讓我感到疲憊和倦怠。」因此Emma在23歲生日後辭職，決定探索世界，並在亞洲展開6個月的旅程，期間她造訪了台灣2次，並認識了許多台灣朋友，在眾人說服之下，她決定搬來台灣定居。為此，Emma花光了大部分積蓄，現在是一名幾乎零存款的學生，但她並不會感到焦慮，「沒錢不是重點，重要的是我找到了自己想要的生活。」Emma對台灣的美食深深著迷，除了嘗試牛肉麵、小籠包等在地小吃，她最愛的就是麻辣火鍋，甚至一個禮拜會吃3至4次，「我很喜歡在湯汁裡面煮生肉，我愛無限吃到飽的冰淇淋，最重要的是我超愛吃辣！」Emma也坦言，幸運地是過去的工作提供了經濟基礎，讓她有機會追求夢想，「即使現在錢用盡了，我還是可以百分之百肯定地講很值得」。她強調，這段經歷遠比金錢寶貴，這讓她更加理解到快樂和充實感來自於經驗的累積，而非財富的多寡，「錢財來來去去，但這些經驗將會一輩子跟著我，直到我離開這個世界。」