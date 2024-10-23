教育部補助私立大學生學費，每年3萬5千元，已在今（2024）年2月上路。學者表示，政府看見年輕人畢業即進入「揹債時代」，補助政策可讓學貸族喘口氣。公私立學校學費拉近後，政策也能讓前段班的私立大學有機會與較後段的國立大學科系競爭。
銘傳大學教務長賈叢林表示，政府看到年輕人出校門即揹債的事態，他引用教育部預算評估報告，指畢業生大約有3.3萬人，因為月收入不到3萬元，根本還不起學貸，而私立大學畢業生又是公立大學的4倍，反映出讀私立大學學生多半屬家庭經濟較弱勢的一群，因此政府補助私立大學學生，讓年輕人得以獲得紓解，在未來生涯不被學貸拖垮。
賈叢林指出，過去學生選擇國立與私立大學時，學費的確是一個很重要的考量因素。透過政府補助，學生讀私立大學的負擔可以趨近於國立大學。賈叢林分析，前段的私立大學或許就能與排名後段的國立大學競爭，學生可單純就辦學品質來選擇自己想要就讀的學校。
補助私大學生學費政策，是否對私立大學招生有所助益？以銘傳大學為例，前兩年註冊率約為85%左右，113學年度第一學期的註冊率提高到96%。不過賈叢林強調，學生是否從國立大學轉向私立大學，還需要更多資料判斷。但他也說，並非每一所私校都能受惠，由於教育部是補助學生而非學校，因此少子化對私立大學招生所造成的影響，並不會因為這項政策而有所改變，像是辦學不佳的學校，如果收不到學生，補助也不會到該校手上。
自今年2月起，私立大學學費繳費單上每學期自動扣除1萬7千5百元。賈叢林透露，學生尚未報到前，教育部就會根據各校學生人數，提前撥補80%補助經費。等到學生人數確定時再結一次帳，多退少補。
不過，補助私大生學費政策也引來部分公立大學學生不滿。賴總統去（2023）年10月與年輕人座談時自爆被學生質疑「我好不容易才考上公立大學，為什麼要補助私立大學？」也有學生詢問賴總統「如果每個私大生普發學雜費，長遠來看沒有辦法從這個文憑得到成長和價值。」
國民黨青年團團長、同時也是台大政治所碩一生黃騰憲表示，齊頭式補助私大生對經濟弱勢的學生並不公平。他舉國民黨立委柯志恩提出大學法修法，讓個人家庭所得稅率12%以下的學生，都可享有大專院校免學費，不分公私立，才能讓政府資源更有意義地發放與使用。
《CROSSROAD跨世代論壇》傾聽年輕人的聲音
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● 活動時間：2024/11/26（二）09:30-16:00（08:30-09:30開放報到）
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賈叢林指出，過去學生選擇國立與私立大學時，學費的確是一個很重要的考量因素。透過政府補助，學生讀私立大學的負擔可以趨近於國立大學。賈叢林分析，前段的私立大學或許就能與排名後段的國立大學競爭，學生可單純就辦學品質來選擇自己想要就讀的學校。
補助私大學生學費政策，是否對私立大學招生有所助益？以銘傳大學為例，前兩年註冊率約為85%左右，113學年度第一學期的註冊率提高到96%。不過賈叢林強調，學生是否從國立大學轉向私立大學，還需要更多資料判斷。但他也說，並非每一所私校都能受惠，由於教育部是補助學生而非學校，因此少子化對私立大學招生所造成的影響，並不會因為這項政策而有所改變，像是辦學不佳的學校，如果收不到學生，補助也不會到該校手上。
自今年2月起，私立大學學費繳費單上每學期自動扣除1萬7千5百元。賈叢林透露，學生尚未報到前，教育部就會根據各校學生人數，提前撥補80%補助經費。等到學生人數確定時再結一次帳，多退少補。
不過，補助私大生學費政策也引來部分公立大學學生不滿。賴總統去（2023）年10月與年輕人座談時自爆被學生質疑「我好不容易才考上公立大學，為什麼要補助私立大學？」也有學生詢問賴總統「如果每個私大生普發學雜費，長遠來看沒有辦法從這個文憑得到成長和價值。」
國民黨青年團團長、同時也是台大政治所碩一生黃騰憲表示，齊頭式補助私大生對經濟弱勢的學生並不公平。他舉國民黨立委柯志恩提出大學法修法，讓個人家庭所得稅率12%以下的學生，都可享有大專院校免學費，不分公私立，才能讓政府資源更有意義地發放與使用。
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