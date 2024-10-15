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▲林志穎18歲的長相（左）和50歲根本差不多。（圖／蜆仔IG、林志穎臉書）

▲50歲的香蕉哥哥出道超過20年，外型看起來也沒甚麼變化。（圖／香蕉哥哥臉書）

▲56歲的謝祖武出道多年，依舊活躍於演藝圈。（圖／台灣靈異事件、謝祖武臉書）

▲男星黃子佼（左）、NONO（右）捲社會案件，年過半百形象大崩壞。（圖／資料照）

演藝圈不老男神眾多，像是今（15）日剛過生日的「小旋風」林志穎，還有靠《麻辣鮮師》走紅的56歲男演員謝祖武，兩人都是凍齡代表；主持過兒童台節目的「香蕉哥哥」林掄元也是50歲壽星，青春外型經常被網友調侃「到底吃了多少小朋友」。另外，男星黃子佼也是50多歲的男星代表，過去形象正面的他，如今大崩壞成了社會案件主角，差點就要坐牢，令人不勝唏噓。林志穎今日過50歲生日，人生即將邁入下半場，他笑說今年生日會去義大利度假，參加法拉利嘉年華會，開F1賽車放鬆一下。好友蜆仔也挖出林志穎的高中舊照，祝他生日快樂。只見林志穎當初青澀大男孩長相和如今的外型根本沒差別，也讓粉絲不禁好奇，林志穎是如何保養的？對此，林志穎受訪時也曾透露自己的養生秘訣：「一是多喝水，二是保持健康快樂的心情」相當不藏私。同樣凍齡的還有50歲的「香蕉哥哥」林掄元，他因主持兒童台節目出道，成為元老級的哥哥姐姐，還娶回嬌妻「草莓姐姐」簡皎竹，但年過半百的他，至今依舊沒有露出絲毫老態。香蕉哥哥不僅臉蛋相當緊繃，身材也維持得很不錯，讓不少粉絲經常開玩笑，調侃香蕉哥哥都抓小朋友來進補、是不是有偷吃防腐劑。今年56歲的謝祖武也是演藝圈不老男神代表，他在2000年起出演《麻辣鮮師》系列校園偶像劇，在劇中飾演古靈精怪的老師「徐磊｣，因此走紅，成為不少女粉絲心中的「好老公」熱門人選。外型帥氣的謝祖武談起戀愛也相當專情，2002年和圈外人妻子江婷琳結婚後，從來沒有和其他女星傳過緋聞，潔身自愛的好形象也讓他在演藝圈的好感度更高。至於年過50歲就崩壞的男星，不得不提到今年52歲的主持人黃子佼，以及53歲的諧星NONO（陳宣裕），兩人過去都以幽默風趣的形象在演藝圈走紅，怎料去年接連捲入Metoo事件，被控性騷擾遭起訴，黃子佼甚至持有私密影片，罪刑不輕。不少網友都希望能將兩人繩之以法抓去坐牢，但目前案件判決還在進行中，最終結果尚未出爐，但兩人好形象盡毀，也成了最崩壞男星。