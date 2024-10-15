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中國社群平台文字獄事件頻傳，也使得中國網路使用者不得不以諧音以及「黑話」(暗語)來應對官方處置。不過，未來可能連這方法也無效，中共中央網信辦近日發布聲明，將對網路上「濫用隱晦表達」的行為展開打擊行動，中國官媒《人民日報》更發出社評抨擊，點名包含「尊嘟假嘟（真的假的）」、「雨女無瓜（與你無關）」等用語毫無營養。中國網友未來在社群平台發言，如果使用諧音哏，恐怕將被檢舉甚至取締。中共中央網信辦11日發布聲明，將對網路上「濫用隱晦表達」的行為展開打擊行動，中國官媒《人民日報》評論抨擊，社交媒體上的流行詞彙毫無營養，對未成年人思維價值形成「隱性侵蝕」，更點名如「雨女無瓜（與你無關）」、「尊嘟假嘟（真的假的）」都在黑話爛哏範疇當中。中共中央網信辦於11日發布聲明指出，監管部門發現一些網站平台「在熱搜榜單、首頁首屏、發現精選等重點環節呈現的語言文字不規範、不文明現象」，為了整治網路上國家通用語言文字不規範使用亂象，塑造有利於未成年人健康成長的網路環境和育人生態，將規範網路語言文字使用，重點整治內容則包括「歪曲音、形、義，編造網路黑話爛哏」。中國官媒新華社則指出，此行動聚焦「語言文字不規範、不文明現象，重點整治歪曲音、形、義，編造網絡（路）黑話爛梗，濫用隱晦表達等突出問題」，力圖「加強語言文字相關法律法規科普宣傳，倡導文明用語用字，營造全社會重視和參與的良好氛圍」。由於中國社群暗語相當多元，中國官媒《人民日報》也發出一篇標題為「謹防黑話爛梗的隱性侵蝕」的評論文章，文中直接點名幾個知名用語，諸如「雨女無瓜（與你無關）」、「尊嘟假嘟（真的假的）」、「丸辣（完啦）」等諧音哏，以及「細狗」、「你個老六」等形容男生身材細小以及不擇手段等用語。文中更痛批這些用語，「爛梗毫無營養，內容空洞、語義歪曲」、「隱晦表達，含沙射影、充滿惡趣」，直指這些用語影響孩童校園社交，不符合國家通用語言文字的規範使用表達，對未成年人的日常交流和思維價值形成隱性侵蝕，引發不良後果。中國祭出這項新規的消息傳回台灣後，引發台灣網路社群議論，隨即用諧音哏調侃，「現在才規定已經Taiwan（太晚）了」、「近平又禁評了」、「就事『潤』事，要run出中國嗎？」