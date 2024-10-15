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NBA美國職籃季前熱身賽，曼菲斯灰熊今（15）日前往客場踢館印第安納溜馬，日籍後衛河村勇輝跟華裔中鋒周志豪此戰都有出色發揮，尤其是周志豪（Zach Edey）出賽不到20分鐘，就砍下23分9籃板，終場就幫助灰熊以120：116擊敗溜馬，熱身賽順利收下2連勝。擁有華裔血統的周志豪，過去在NCAA賽場上率領著不被看好的普渡大學，一路過關斬將闖進到NCAA決賽，雖然最終不敵康乃狄克大學，屈居亞軍，但周志豪仍然因此獲得了球探更多的關注，而今日灰熊隊面對溜馬的比賽，周志豪以替補身分出賽，最終他的效率相當高，，終場灰熊則以溜馬鏖戰至比賽最後關頭，灰熊以4分之差險勝，熱身賽收下2連勝。賽後此戰溜馬主帥Rick Carlisle，也接受了溜馬隨隊記者Dustin Dopirak的採訪，談到周志豪的發揮時，Carlisle表示：「，他在比賽中所展現出來的意志力和身體素質，是我們（球隊）無法匹敵的。」