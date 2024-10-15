NBA美國職籃季前熱身賽，曼菲斯灰熊今（15）日前往客場踢館印第安納溜馬，日籍後衛河村勇輝跟華裔中鋒周志豪此戰都有出色發揮，尤其是周志豪（Zach Edey）出賽不到20分鐘，就砍下23分9籃板，終場就幫助灰熊以120：116擊敗溜馬，熱身賽順利收下2連勝。而賽後就連溜馬主帥Rick Carlisle也給予周志豪的表現讚賞，並表示：「歷史會證明他的選秀順位低了。」
周志豪率普渡奪NCAA亞軍 隨即投入NBA選秀
擁有華裔血統的周志豪，過去在NCAA賽場上率領著不被看好的普渡大學，一路過關斬將闖進到NCAA決賽，雖然最終不敵康乃狄克大學，屈居亞軍，但周志豪仍然因此獲得了球探更多的關注，最終他在被譽為是選秀小年的今年2024年選秀會上，以首輪第9順位被灰熊隊選進。
周志豪今展現高效率 輕鬆攻23分9籃板
而今日灰熊隊面對溜馬的比賽，周志豪以替補身分出賽，最終他的效率相當高，出賽18分鐘就高效率砍下23分9籃板，正負值+9為全隊替補球員最高，終場灰熊則以溜馬鏖戰至比賽最後關頭，灰熊以4分之差險勝，熱身賽收下2連勝。
賽後此戰溜馬主帥Rick Carlisle，也接受了溜馬隨隊記者Dustin Dopirak的採訪，談到周志豪的發揮時，Carlisle表示：「歷史會證明Zach Edey的選秀順位偏低了，他在比賽中所展現出來的意志力和身體素質，是我們（球隊）無法匹敵的。」
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擁有華裔血統的周志豪，過去在NCAA賽場上率領著不被看好的普渡大學，一路過關斬將闖進到NCAA決賽，雖然最終不敵康乃狄克大學，屈居亞軍，但周志豪仍然因此獲得了球探更多的關注，最終他在被譽為是選秀小年的今年2024年選秀會上，以首輪第9順位被灰熊隊選進。
周志豪今展現高效率 輕鬆攻23分9籃板
而今日灰熊隊面對溜馬的比賽，周志豪以替補身分出賽，最終他的效率相當高，出賽18分鐘就高效率砍下23分9籃板，正負值+9為全隊替補球員最高，終場灰熊則以溜馬鏖戰至比賽最後關頭，灰熊以4分之差險勝，熱身賽收下2連勝。
賽後此戰溜馬主帥Rick Carlisle，也接受了溜馬隨隊記者Dustin Dopirak的採訪，談到周志豪的發揮時，Carlisle表示：「歷史會證明Zach Edey的選秀順位偏低了，他在比賽中所展現出來的意志力和身體素質，是我們（球隊）無法匹敵的。」