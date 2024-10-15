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高雄市鳳山區中正預校昨（14）日發生集體食物中毒事件，多名高一學生出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，截至今天早上共42人送醫，所幸皆為輕症就醫後已返家。高雄市衛生局說明，事發後前往位在校內的委外團膳業者廚房稽查，發現多項缺失包含現場出現老鼠、蟑螂、蒼蠅等病媒，要求業者停止供膳7日，至於感染源仍在釐清中。衛生局指出，昨日18時9分陸續接獲鳳山醫院及高雄國軍高雄總醫院通報，立即派員現場稽查，經查，就醫者於10月13日晚餐後陸續出現發燒、嘔吐、腹瀉、噁心等腸胃道症狀，截至目前累計共42人皆為一年級生，就醫後症狀均已緩解、無重症個案。衛生局調查，中正預校膳食委外包廠商家珈企業有限公司供應，供食內容烏龍麵、炒飯、青菜、蒸蛋、滷雞腿、冬瓜綠豆湯等。衛生局查核現場廚房作業場所，發現食材未離地、未覆蓋、冷藏區及冷凍區未有溫度記錄表、洗水槽未擺放洗手液、擦手紙、病媒防治未確實，現場驚有老鼠、蟑螂、蒼蠅等病媒蹤跡。為避免疫情擴散，衛生局已請廠商即日起至21日停止供膳7日，執行環境清消，待缺失改善完複查合格後，才得復工，屆期未改善，將依食品衛生管理法第8條第1項及第44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。衛生局表示，現場採回食餘檢體44件、環境檢體4件等檢驗結果出爐，依法送辦，此外針對發病一年級班級、學生共用教室、廁所及校內廚房，由衛生局督導進行全面環境清消作業，並持續針對發病個案及接觸者健康追蹤至10月21日。