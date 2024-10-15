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▲寵物保健品百家爭鳴，獸醫師辦講座傳授挑選攻略，有毛爸毛媽帶狗狗參加。（圖／業者提供）

「家有一毛，如有一寶」蔚為風潮，不少飼主不再只是飼養毛小孩，更將牠們當成寶關照，日常除了飼養，更新添「保養」觀念。只是，網路資訊紛雜，寵物保健品牌百家爭鳴，讓飼主難以下手。為此，寵物保健品牌IN-Plus 特別邀請楊翌辰獸醫師，分享照顧與選擇保健品技巧，讓毛孩能健康成長。日前，寵物保健品牌 IN-Plus邀請楊翌辰獸醫師舉辦講座，分享貓狗腸胃與關節保養新知，他從寵物日常行為訓練，到寵物飲食選擇全面解析，幫助民眾揭開寵物保健層層面紗。IN-Plus表示，同樣是毛孩，貓狗需求不盡相同，選錯方法效果恐打折扣，因此特別舉辦貓狗保健講座，希望與飼主分享照顧與選擇保健品的技巧，讓毛孩能健康成長。現場還邀請到「柴犬七仙女」的狗狗大冰奶，和賓士貓漢堡擔任客座嘉賓。。楊翌辰獸醫師指出，貓咪是完全肉食性動物，營養需求以蛋白質和脂肪為主，「高蛋白低碳水」的飲食有助於維持消化道機能，尤其蛋白質胺基酸中的「牛磺酸」及「omega-3」及「omega-6」脂肪酸，更是貓咪腸胃健康不可或缺的營養素。他特別強調，腸胃健康與寵物的毛髮、情緒、免疫力皆有關，且貓咪非常敏感，容易受外在環境影響，因此除了日常飲食外，也建議補充益生菌幫助調整體質。獸醫師楊翌辰呼籲大家，根據自家貓咪的需求選擇對應功效的益生菌，像是能幫助維持腸胃健康的PA-5051 高耐性益生菌牛磺酸配方，單一菌株品質更穩定，比多重複合菌株更安全。獸醫師補充說明，三天打魚兩天曬網的補充法很難看出效果，建議長期補充才有效。相較於貓咪，狗狗則是需要特別保護關節。研究顯示，1歲以上的高齡犬、大型犬、特定品種的狗狗，都是必須要留意關節保健的高風險族群，現階段可能每天活蹦亂跳，但轉眼間就會上了年紀，等到覺得「怪怪的」再保養，恐怕為時已晚。獸醫師建議平常就需要幫毛孩規劃健檢並適度運動，注意家中環境是否安全友善。此外，補充合適的關節保健品，也能幫助狗狗保持健康活力。狗狗關節保健成分有許多種，其中備受矚目的「蛋殼膜」，是關節保養的關鍵成分之一。獸醫師建議選擇具專利認證、科學證實有效的保健原料，例如：Ovopet西班牙專利蛋殼膜，並結合多種保健成分，像是蛋殼膜和MSM的複方產品，方可提供關節全方位營養補給。楊翌辰獸醫師表示，挑選保健品要注意品牌及有科學文獻才有保障。IN-Plus 具有專業科學團隊，以科學基礎打造貓狗專用配方，使用人食用級原料及天然來源成分，對品質相當堅持，成分功效皆經過層層驗證，甚至具有專利認證，可以提供毛孩實在的保健，幫助毛孩健康成長。