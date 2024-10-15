2025萬金石馬拉松聯手世壯運開放報名！萬金石馬拉松將在明年3月16日開跑，今（15）日賽事方舉辦報名記者會，並邀請主辦城市的新北市市長侯友宜到場，宣布萬金石馬拉松即日起開放跑者報名。此外，侯友宜現場加碼宣布，在10月30日中午12點前報名萬金石馬拉松，並完成2025雙北世壯運田徑公路賽報名繳費，就可限額免抽明年萬金石馬拉松任一組別賽事。
聯手世壯運公路賽 報名至10月30日止
萬金石每年都在視覺美學上不斷探索與突破，今年主視覺設計師賴殷偉表示，以「依山傍海」的角度，採用跑者的第一視角，將賽事中的加油聲、跑步聲、海浪聲等聽覺感受轉化為視覺元素，呈現嶄新的藝術表現，讓跑者可以感受萬金石馬拉松「最美賽道」的魅力，目的就是希望為全臺灣最美的海岸馬拉松增添更多色彩。
萬金石馬拉松、世壯運分別將於明年3月16日、5月17日登場，為鼓勵民眾參與兩項國際重要賽事，只要在報名截止的10月30日中午12點前，完成萬金石報名登記，同時完成世壯運田徑公路賽報名繳費，就能限量免抽籤參加萬金石任一組別賽事。
📌「2025萬金石馬拉松」賽事＆報名資訊：
賽事日期：2025年3月16日（星期日）06:00~13:00
賽事地點：新北市萬里區太平洋建設第二停車場
開放報名時間：10月15日至10月30日12：00止
賽事官網：2025萬金石馬拉松
報名網址：萬金石馬拉拉松報名網站
報名費用：馬拉松組／1,600元、挑戰馬組／900元（皆含100元晶片押金）
抽簽名額：
📌「2025萬金石馬拉松」賽事路線圖：
🏃馬拉松組（42.195公里）：
起點→台2線48.6km→萬里隧道→大鵬派出所→【左轉】環金路→清水路(台2線)→淡金公路(台2線)→折返點(石門區體育館)→淡金公路(台2線)→清水路(台2線)→【左轉】磺清路→【右轉】磺港路→金山青年活動中心→磺港路→【左轉】民生路→【右轉】加投路→【左轉】下社路(台2線基金公路)→大鵬派出所→萬里隧道→台2線48.6km→終點。
🏃挑戰馬組（10公里）：
起點→台2線48.6km→【右轉】石角路→龜吼漁港周邊海岸線→漁澳路→東澳路→【右轉】港東路(經野柳地質公園、國小)→【右轉】港西路→【右轉】台2線→折返點(台電核二廠前停車場)→台2線→萬里隧道→台2線48.6km→終點。
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萬金石每年都在視覺美學上不斷探索與突破，今年主視覺設計師賴殷偉表示，以「依山傍海」的角度，採用跑者的第一視角，將賽事中的加油聲、跑步聲、海浪聲等聽覺感受轉化為視覺元素，呈現嶄新的藝術表現，讓跑者可以感受萬金石馬拉松「最美賽道」的魅力，目的就是希望為全臺灣最美的海岸馬拉松增添更多色彩。
萬金石馬拉松、世壯運分別將於明年3月16日、5月17日登場，為鼓勵民眾參與兩項國際重要賽事，只要在報名截止的10月30日中午12點前，完成萬金石報名登記，同時完成世壯運田徑公路賽報名繳費，就能限量免抽籤參加萬金石任一組別賽事。
📌「2025萬金石馬拉松」賽事＆報名資訊：
賽事日期：2025年3月16日（星期日）06:00~13:00
賽事地點：新北市萬里區太平洋建設第二停車場
開放報名時間：10月15日至10月30日12：00止
賽事官網：2025萬金石馬拉松
報名網址：萬金石馬拉拉松報名網站
報名費用：馬拉松組／1,600元、挑戰馬組／900元（皆含100元晶片押金）
抽簽名額：
|競賽項目
|正取名額
|備取名額
|馬拉松
|6,000人
(含保障名額)
|3,000人
|挑戰馬
|5,000人
|2,500人
📌「2025萬金石馬拉松」賽事路線圖：
🏃馬拉松組（42.195公里）：
起點→台2線48.6km→萬里隧道→大鵬派出所→【左轉】環金路→清水路(台2線)→淡金公路(台2線)→折返點(石門區體育館)→淡金公路(台2線)→清水路(台2線)→【左轉】磺清路→【右轉】磺港路→金山青年活動中心→磺港路→【左轉】民生路→【右轉】加投路→【左轉】下社路(台2線基金公路)→大鵬派出所→萬里隧道→台2線48.6km→終點。
🏃挑戰馬組（10公里）：
起點→台2線48.6km→【右轉】石角路→龜吼漁港周邊海岸線→漁澳路→東澳路→【右轉】港東路(經野柳地質公園、國小)→【右轉】港西路→【右轉】台2線→折返點(台電核二廠前停車場)→台2線→萬里隧道→台2線48.6km→終點。