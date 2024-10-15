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韓國聯合參謀總部證實，北韓今（15日）中午，開炸京義線和東海線的南北韓連通鐵公路，有韓媒引述軍方相關人士分析，京義線和東海線一直是連接南北的象徵性通道，北韓此舉不僅要使這些道路喪失功能，還想藉此傳遞某種信號，激起北韓國內民眾的仇視情緒。根據《韓聯社》報導，被炸路段都在北韓境內，但投資的卻是韓國納稅人的錢，當初韓國政府以貸款支持的名義，協助京義線和東海線的陸地連接計畫，投入相當1.33億美元、1800億韓元（約42億台幣），但北韓卻從來沒有還過這筆錢，現在更是任意炸毀，擺明是要破壞相互尊重和信任。這並非韓國政府第一次面對向北韓索賠的爭議，2020年6月，北韓也曾炸掉一棟由韓國出資建造的大樓，韓國去年6月向首爾中央地方法院起訴北韓，要求賠償共447億韓元的損害賠償金，雖然即使勝訴也不可能真的從北韓那裡拿到錢，但韓國政府認為，仍應確切表明，北韓的行為明顯違反兩韓協議，侵犯韓國政府和公民的財產權。另一方面，韓媒《中央日報》則引用韓國統一研究院研究員吳京燮分析，認為北韓在試圖「固化」雙方敵對關係，而且北韓似乎正在積極利用近期的韓國無人機入侵平壤領空事件，希望透過引人矚目的舉動，更多說服對韓國反感的精英和民眾。此外，隨著外部資訊持續流入，北韓可能認為，既然無法隱瞞無人機進入平壤空域的事實，不如加以利用，甚至還公開了無人機散播的傳單內容，而這些內容可能對金正恩構成侮辱。報導並引述慶南大學遠東問題研究所教授林乙出的看法，點出：「對於建立唯一統治體系的北韓來說，最高尊嚴（金正恩）的權威和安全，直接關係到體制的安危，北韓無疑考慮到了無人機滲透一事，可能已被普通居民知曉的可能性，這不排除是一次多重布局。」