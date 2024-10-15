我是廣告 請繼續往下閱讀

▲19日中職台灣大賽（總冠軍賽）G1中信兄弟啦啦隊PS女孩陣容。（圖／Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊FB）

▲20日中職台灣大賽（總冠軍賽）G2中信兄弟啦啦隊PS女孩陣容。（圖／Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊FB）

中華職棒35年台灣大賽將於19日在台北大巨蛋揭幕，奪全年第一及下半季冠軍的中信兄弟擁有主場優勢，且採取大巨蛋和洲際棒球場「雙主場」制，台灣大賽前兩戰將在大巨蛋開打，中信兄弟今（15）日公布啦啦隊Passion Sisters（PS女孩）成員班表，韓籍成員邊荷律和李丹妃確定參與台灣大賽應援，而人氣成員峮峮則將缺席。隨著統一獅在季後挑戰賽以3勝1敗擊退樂天桃猿，晉級台灣大賽後，中信兄弟迅速展開台灣大賽相關活動，並且宣布了PS女孩19日、20日班表，希望百萬象迷們能進場為兄弟加油吶喊。19日台灣大賽首戰，PS女孩將有20位成員出場，包括隊長小安、凱蒂、短今、希希、白白、波波、晴兒、畇二、盈瑩、Julia、君白、汶汶、怡琪、小迪、儀諪、Wendy、夏蕾、少鹽，以及邊荷律和李丹妃2名韓籍成員。20日台灣大賽G2，陣容更升級至22位成員，除首日出場的PS女孩外，副隊長妮可、貴貴、林可、曼容也將加入應援陣容。這次台灣大賽PS女孩陣容不僅包括了新加入的成員如君白、汶汶、怡琪、小迪、儀諪和Wendy，還有首次參與台灣大賽的夏蕾、少鹽，以及邊荷律與李丹妃。2024中華職棒全年度第一名中信兄弟，晉級年度總冠軍賽，賽制為七戰四勝制，前兩戰G1-10/19(六)、G2-10/20(日) 為中信兄弟臺北大巨蛋主場， G3-10/22(二)、G4-10/23(三)為中信兄弟以客場身份出戰對手，如有需要進行後續賽事，G5-10/25(五)、G6-10/26(六)及G7-10/27(日)將回到臺中洲際棒球場，主場迎戰對手進行3連戰。中信兄弟2024總冠軍賽分為臺北大巨蛋與臺中洲際雙主場，賽事門票將不分全半票，僅保留身心障礙票。臺北大巨蛋B1-L2內野票價為1,680-2,680元， L4-L5一般席座位則是700-800元，外野1,000-800元。兩天的B1-L2內野票將獲得G1-10/19(六)贈送「所象披靡」勝利法披，以及兄弟進擊取勝衝鋒旗，G2-10/20(日)則是贈送「象征冠軍」象魂法披，以及兄弟進擊沙沙棒。