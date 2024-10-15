今晚變天！中央氣象署表示，北部、基隆、宜蘭出現雨勢，而周六北部、東半部將明顯降溫。7-11發動熱咖啡優惠，首推厚乳拿鐵寄杯10杯390元，還有一招天天5折半價喝咖啡。全家便利商店明（16）日起也有指定咖啡第2杯10元，《NOWnews》整理省錢買法，單杯平均特價、折扣多少快速看懂。
🟡7-11：厚乳拿鐵寄杯6折
📍APP｜10月13日至10月19日
◾大杯厚乳拿鐵10杯390元，6折（原價65元、特價39元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式10杯600元，6.7折（原價90元、特價60元）
◾珍珠奶茶10杯400元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯540元，6.8折（原價80元、特價54元）
◾風味飲系列10杯460元，7.1折（原價65元、特價46元）
活動品項：榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、伯爵紅茶拿鐵、抹茶拿鐵
🟡7-11：天天5折喝咖啡省錢法
7-ELEVEN建立「OPEN iECO循環杯租借系統」已超過2500店，可在A門市租借、B門市歸還，即日起至12月31日前，到7-11門市租借循環杯享濃萃系列省20元優惠，加上自帶杯折扣5元，每杯最多省25元，以下舉例換算。
◾濃萃美式25元，5折（原價50元）
◾濃萃拿鐵35元，5.8折（原價60元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡全家便利商店：第2杯10元
📍門市｜10月16日至10月20日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6.8折（原價55元、特價38元）
◾蜜露珂娜膠原拿鐵第2杯10元，5.5折（原價99元、特價55元）
◾特大杯冰柳橙香柚綠茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
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📍APP｜10月13日至10月19日
◾大杯厚乳拿鐵10杯390元，6折（原價65元、特價39元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式10杯600元，6.7折（原價90元、特價60元）
◾珍珠奶茶10杯400元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯540元，6.8折（原價80元、特價54元）
◾風味飲系列10杯460元，7.1折（原價65元、特價46元）
活動品項：榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、伯爵紅茶拿鐵、抹茶拿鐵
🟡7-11：天天5折喝咖啡省錢法
7-ELEVEN建立「OPEN iECO循環杯租借系統」已超過2500店，可在A門市租借、B門市歸還，即日起至12月31日前，到7-11門市租借循環杯享濃萃系列省20元優惠，加上自帶杯折扣5元，每杯最多省25元，以下舉例換算。
◾濃萃美式25元，5折（原價50元）
◾濃萃拿鐵35元，5.8折（原價60元）
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🟡全家便利商店：第2杯10元
📍門市｜10月16日至10月20日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6.8折（原價55元、特價38元）
◾蜜露珂娜膠原拿鐵第2杯10元，5.5折（原價99元、特價55元）
◾特大杯冰柳橙香柚綠茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）