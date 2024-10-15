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螺螄粉、蠟瓶糖及魚酥，近年中國食品及零嘴頻繁透過走私管道進入台灣，影響到國人食品安全及國內食品業者競爭力。對於經濟部在防堵走私食品上可以有何角色，入內閣前就從事食品業的經濟部長郭智輝提到，相信商業發展署在通路上可以加緊稽查，標準檢驗局也能防止走私食品在市場流通。郭智輝在入閣前擔任安永鮮物創辦人及董事長，也創立「崇越貿易」（崇越集團前身），對於食品及貿易規範有一定的了解。他表示，「我想我們（經濟部）會在通路上面加緊的稽查」，相信商業發展署應該是有能力，也可透過標準局防止走私進來的商品在市場上流通。台灣近年頻繁受到中國走私食品影響，包括2023年初的螺螄粉、魔芋爽及黃飛紅麻辣花生；今年受到抖音網紅推薦的蠟瓶糖，以及上週爆出走私來台冒充「高雄美食」，價翻16倍的中國魚酥。政府管理走私食品單位包括，經濟部貿易署依據《兩岸人民關係條例和兩岸貿易許可辦法》，羅列哪些食品屬於禁止輸入產品。財政部關務署及衛福部食藥署負責邊境把關。食藥署及地方衛生機關作為最後一道防線，針對後市場進行稽查。當被問到過往走私食品從哪些管道進入，有哪些食品出現在市面上？貿易署表示，走私食品可能途徑為電商平台輸入、民眾私運或虛報，但強調自身非食安主管機關，不清楚後市場情況。針對中國禁止輸入產品列表是否有重新檢討必要？貿易署則說，禁止中國產品輸台之範圍並未有大幅變動，主要是配合海關稅則修正及農工部門管理及統計需求，調整貨品之稅則號列。針對走私食品進入台灣，關務署說明，從2023年至2024年9月，海關已查獲螺螄粉1.3萬餘公斤、魷魚絲1.6萬餘公斤、調味花生2千餘公斤、泡麵6百餘公斤，以及魔芋爽2百餘公斤，但並無查獲蠟瓶糖貨品紀錄。食藥署則表示，2023年至今年4月合計查核未經食品輸入查驗業者共1.4萬家次，查獲並下架螺螄粉、黃飛鴻花生等不准進口之中國食品約5.7萬包，強調規避查驗食品，可依《食安法》開罰3萬至300萬元。