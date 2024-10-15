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中共解放軍昨日宣布發動圍台軍演，僅在傍晚就宣布結束，對此前立委邱毅表示，許多綠媒御用名嘴一致認定中國是玩假的「馬照跑、舞照跳」，但過程中2個航母戰鬥群都到了台灣東部海域，包括遼寧艦由北南下、山東艦由南北上，此舉透露出2信號，就是若開戰台獨絕對逃不了，其次是美國等外來勢力絕對無法介入援助，認為此次聯合利劍根本不是純粹演習，「應是台海戰爭的預演」。邱毅表示，解放軍圍台軍演昨晚結束，讓很多台灣人民鬆了一口氣，股市照漲，牛皮照吹。綠媒政論節目，御用名嘴口徑一致的認定中國是玩假的，所以一切無憂「馬照跑、舞照跳」。邱毅說，只有內行的人看出門道，認為這次聯合利劍根本不是純粹演習，應該是台海戰爭的預演，過程中2個航母戰鬥群都到了台灣東部海域，遼寧艦由北南下，山東艦由南北上，其透露出兩個信號，就是若開戰台獨絕對逃不了，其次是美國等外來勢力絕對無法介入援助。邱毅也提到，中國發射東風31AG州際彈道導彈，飛了1萬多公里，精準地落在夏威夷南部海域，美國想攔截都做不到。這個動作其實在警告美國，不要想介入台海戰爭，中國人的事由中國人自己處理。邱毅說，更何況美國在西太平洋根本沒有航母，原有的航母已調往中東地區。在台灣海峽部分，解放軍搭配海警已將台灣海峽內水化，封鎖和隔離並行，解放軍負責封鎖，海警負責隔離，台灣海峽的管轄權已逐漸轉移到中方。綜合來說，聯合利劍就是台灣海軍司令唐華日前所提出的「蟒蛇戰術」？「挑釁越甚，勒得越緊」邱毅表示，這是蟒蛇戰術的形象化，也在嚴重警告賴清德等台獨分子，台獨是一條絕對走不通的死路，如果賴清德再有挑衅言行，聯合利劍C就會到來，甚至由演習轉變成實際的軍事行動。