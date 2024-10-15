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▲東雨表示年紀輕什麼都不懂，就把印章交給汽車銷售員「亂買亂蓋章」。（圖／MBC every1 YouTube）

▲東雨媽媽很不滿兒子遇到「億單位詐騙」事故。（圖／MBC every1 YouTube）

韓團INFINITE張東雨上MBC節目《已經長大了但不出門》，被媽媽調侃遇到「億單位詐騙」，原來他在21歲、22歲時，傻傻的把印章交給汽車經銷商，銷售員就一直瘋狂幫他買車，東雨就莫名其妙購入一堆車，「人甚至還會出現在美國加利福尼亞」，總計損失約7億韓元（約台幣1800萬元）。張東雨損失7億元的事，成了今天韓網熱搜第一名，原來他在21歲、22歲剛出道時，曾傻傻把印章交給汽車經銷商銷售員，「我那時候還小，我也不認識他，根本也不知道怎麼做，把印章交給他後，對方就自然處理所有事情。如果一輛車賣100萬，銷售員就把價格拉高成150萬、200萬、300萬，這些是他所謂的利潤，他跟公司協商後把這些錢拿走，我什麼都不知道，他就幫我買了好幾輛車，我的第一輛車也是他幫我買的，Spyder、Smart等等」，他人甚至還到了加利福尼亞，「租車費用曾高達1600萬韓元（約台幣41萬元）」。他這段「億級詐騙」再被媽媽拿出來說嘴：「省小錢結果被騙數億？」主持人聽聞後納悶：「你沒報警嗎？」更多的東雨被詐騙細節故事，將在今晚播出。張東雨是韓團INFINITE的成員，2009年先是參加「JYP娛樂」試鏡，但同年選擇簽給「Woollim娛樂」當INFINITE預備成員；隔年先在Epik High《RUN》MV飾演樂隊、偶像人間劇場Mnet《INFINITE你是我的哥哥》首次亮相，6月正式出道。他在2022年離開「Woollim娛樂」簽給「Hi-Hat」，但仍是INFINITE的一員。