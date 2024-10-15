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▲淘寶天貓雙11活動將從10月21日開跑。（圖／記者周淑萍攝）

百貨週年之後，11月即將迎來網購最大檔期雙11購物節，淘寶天貓台灣站也提早開搶，今（15）日公布將祭出20億台幣補貼，凡是標註「TW ¥ 99」大約440元台幣就可以跨境免運送到台灣，不需要再經過集運動作，更加方便。此外，擴大台灣物流服務，消費者可以直接點選7-ELEVEN到超商取貨。同時也宣布雙11購物節將從10月21日晚上8點開賣，為搶新用戶，推出新用戶可享約270元台幣購物金，且名額無上限，每周五晚上18:00還可享有免單超狂優惠。雙11為網購最大購物節，淘寶提早開跑，今公布「包郵」計畫擴大，門檻從249元人民幣，月前降到199元，近期再降到99元人民幣，等於不用450元台幣就能直接跨境包郵，免運門檻大幅降低，可以更輕易下單。10/15開始擴大10億輕小件商品只要有標註「TW ¥ 99」即可跨境免運，商品包含了家居、3C、居家用品、行李箱等都免運行列內。物流部分，攜手台灣超商龍頭7-ELEVEN和新竹物流，其中和超商合作的部分相當方便，可以依照自己的時間地點選擇取貨地點，不需要配合物流時間。但還是要提醒，商品體積如果太大還是必須透過宅配。10/21晚上8點淘寶天貓搶先開賣，即日起至11月11日下單選擇7-ELEVEN取貨就送大杯熱拿鐵，且新用戶享有270元購物金體驗，還有0稅費和免手續費等優惠。