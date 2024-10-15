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「詹皇」LeBron James 和 Stephen Curry（柯瑞） 在今年巴黎奧運首次並肩作戰，成功為美國夢幻隊奪得金牌。這對NBA當今世代最佳球員的合作，讓全球籃球迷為之興奮，但當被問及未來是否還有機會再次成為隊友時，詹皇給出了一個耐人尋味的答案：「我不知道。」回顧今年8月巴黎奧運，詹皇對能夠與Curry在五環殿堂並肩作戰感到無比激動，他說：「這是我夢想中的一切，能夠和 Curry 一起成為這支隊伍的一部分，也是我籃球生涯中最難忘的一部分。」這是 James 和 Curry 首次在 NBA 全明星賽以外的賽事中成為隊友。儘管兩人在NBA總決賽中有過四次交鋒，Curry領軍的勇士隊三度擊敗了James率領的克里夫蘭騎士隊，但在巴黎奧運中，他們聯手幫助美國男籃奪金。詹皇在4強對陣塞爾維亞表現出色，繳出大三元數據；而 Curry在金牌戰對陣法國隊，飆進關鍵三分球奠定勝基，幫助美國隊站上頒獎台的最高位置。然而，James透露巴黎奧運將是他的最後一屆奧運，未來若想與Curry再度成為隊友，可能只會發生在NBA賽場上。由於詹皇已承諾將再為湖人效力兩個賽季，並希望與兒子 Bronny 一同出戰，而Curry也與勇士隊簽約，還有合約在身，兩人同隊並肩作戰的機會似乎不大。「我了解Curry為籃球運動做出的貢獻，」詹皇表示，「看到他每天如何努力工作、如何對待自己的籃球，這是一件非常酷的事，這讓我對他更加尊重，並不會把這些當作理所當然。」