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基隆市長謝國樑罷免案遭否決，傳出多名高聲量的國民黨立委，包括徐巧芯、葉元之及羅廷瑋等人，已被國民黨高層列為恐遭綠營鎖定罷免的對象。對此，國民黨立委徐巧芯今（15）日反問民進黨，如果以輸不起當成罷免國民黨立委的理由，人民會買單嗎？徐巧芯稍早受訪時表示，經過謝國樑罷免案，可以看到當民進黨在胡罷、亂罷、惡罷時，人民是不會買單的，這次罷樑失敗，對民進黨整體的聲勢是一大挫敗，國民黨則是全體團結在一起，一致的練兵，「所以現在國民黨內部是沒有焦慮感！」徐巧芯續指，而且在陪謝國樑掃街時，像基隆自己至少去了三次以上，普遍聽到民眾的聲音，都是說「好煩」，到底為什麼要去搞一個罷免謝國樑？徐巧芯認為，如果今天民進黨認為謝國樑是必須要被罷免的，罷免團體他們是有正當性的，那就應該大大方方所有人出來罷免謝國樑，如果認為罷免謝國樑是沒有理由的，也應該站出來表達對於這些公民團體的反對。徐巧芯質疑，「你們（民進黨）怎麼可以偷雞摸狗的躲在後面 ，覺得如果謝國樑被罷免就是我賺到，覺得如果他沒被罷免的話，也跟我沒關係，用這樣子的一個方式來面對這場的罷免，我覺得呢其實是一個很投機取巧的行為，非常的不可取。」徐巧芯說，面對這種不正當的罷免，比如說民進黨覺得只要罷免掉六個立法委員，他們就可以翻轉國會，「請問這是一個很正當的罷免理由嗎？這叫做輸不起！那你以輸不起當成罷免國民黨立委的理由，人民會買單嗎？」徐巧芯也自嘲，在謝國樑的晚會結束後，事後藍委有個簡單聚會，大家就互相虧對方，為了明年2月1日以後，明年哪裡誰有罷免，我們大家就會一起去幫誰，「這種團結一致的力量也代表了，我們不怕民進黨的惡霸！」 如果民進黨是因為輸不起，就要罷免某人，「那不好意思，我們會團結一致來面對民進黨這種雞腸鳥肚式的罷免。」