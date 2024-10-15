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▲潘儀君（左2）睽違22年再入圍，楊烈（右2）看好戲得獎。（圖／記者李政龍攝）

▲潘儀君辣露小蠻腰。（圖／記者李政龍攝）

▲雷嘉汭被說是得獎熱門，讓她更緊張。（圖／記者李政龍攝）

第59屆金鐘獎即將在10月18、19日於台北流行音樂中心舉行，其中戲劇類奪獎大熱門《八尺門的辯護人》入圍16項，今（15）日楊烈、潘儀君、雷嘉汭、張耀出席公廣集團入圍茶敘，楊烈表示非常看好這齣劇得獎，第一次參與金鐘盛事的雷嘉汭則期待能和偶像許瑋甯見面。雷嘉汭入圍迷你劇集女主角獎，潘儀君入圍迷你劇集女配角獎，楊烈則是問鼎迷你劇集男配角獎，來自印尼的張耀入圍了迷你劇集電視電影最具潛力新人獎，《八尺門的辯護人》入圍16個獎項，楊烈相當看好，表示自己看了4次，也知道戲的評價非常不錯：「角色很平均，而且都有自己的特色，這個戲是走國際路線的，沒辦法說哪個戲是最好，但這個戲是可以接觸到世界的藝術領域。」潘儀君睽違22年再次入圍金鐘獎，她表示當時聽到消息很驚嚇，本來星期五要跟朋友去日本，就臨時改成星期天一大早快閃：「機票都買了，導演就威脅我，就想說要改機票。」禮服也已經準備好，她謙虛說：「我不太具備火辣的條件，所以就放棄這個選項。」由於是相隔22年再入圍，她非常平常心：「雷嘉汭說，自從入圍後，身邊很多朋友都再把戲看了一次，給了她很多評價，都認為她是得獎大熱門，讓她更緊張：「不可能平常心，好難哦救命啊，只求自己不要哭，因為我哭會講不出話。」這是她第一次入圍金鐘獎，雷嘉汭很期待見到許瑋甯，而今許瑋甯也有出席茶會，訪問區和演員休息區只隔著一個隔板，雷嘉汭不好意思地將麥克風拿低，偷偷告白：「她真的好漂亮！好想跟她拍照哦！」隨後許瑋甯接受訪問時，大方拿出麥克風說：「我等等會跟妳拍照，嘉汭！」隔空回應告白相當可愛。