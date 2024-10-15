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根據國健署110年癌症登記資料顯示，胃癌位居國人10大癌症發生人數第8名，且胃癌患者中有8至9成是由幽門螺旋桿菌感染所引起。國健署提醒，可以把握「胃5招」，包含少吃醃製、煙燻食品，避免共杯、共食，以及規律運動、遠離菸酒檳榔，並且出現腸胃不適症狀及早就醫。國健署表示，感染幽門螺旋桿菌會增加罹患胃癌的風險，研究顯示，一等親屬有胃癌病史者、50歲以上民眾，以及居住於胃癌高發生率地區之民眾為胃癌高風險族群，為幽門螺旋桿菌優先篩檢的對象。國健署提醒，若民眾想了解自己是否感染幽門螺旋桿菌，可以選擇非侵入式檢查，如碳13尿素吹氣法、糞便抗原檢查及血清學抽血檢查，若有上消化道不適症狀或胃癌高風險族群，則須經醫師評估後進行侵入式之胃鏡檢查。此外，檢測出為幽門螺旋桿菌陽性，務必至消化專科就醫，經由醫師評估後接受除菌治療，可大幅降低胃癌的發生，達到預防胃癌發生的效果。國健署指出，自107年開始自花東地區16個原鄉逐步拓展至12個縣市55個原鄉地區推動辦理「胃癌防治計畫」，由醫療團隊利用碳13尿素呼氣檢測方法，檢查是否有胃幽門螺旋桿菌感染，並針對胃幽門螺旋桿菌感染者，提供除菌治療，截至112年底共計約2萬5千人接受篩檢，陽性個案接受除菌治療者已達8成。同時，國健署提出5招保胃大作戰，包含少吃醃製、煙燻食品及生食，多攝取新鮮蔬果，避免共杯、共食養成使用公筷母匙的好習慣。每週至少運動3次、每次至少20分鐘、每分鐘心跳達最大心跳率60%以上，遠離菸檳酒以維持健康，若出現腸胃不適症狀應及早就醫，若有胃癌家族史的民眾，則應定期接受檢查。