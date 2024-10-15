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台灣先買後付 (Buy Now Pay Later；簡稱BNPL) 領導品牌「AFTEE先享後付」今(15)日宣布，與全球智慧開店平台SHOPLINE合作，助力更多電商業者提供消費者更彈性、更安心的先買後付支付選項。即日起，SHOPLINE商家可以透過SHOPLINE Payments 之後台一鍵開通「AFTEE先享後付」，不僅能立刻讓消費者擁有安全、快速的支付選擇，更可協助商家擴大接觸消費群體、吸引新的消費客群，同時減少消費者因為結帳流程繁瑣而產生的摩擦感，為消費者和商家創造更好的電商交易體驗。為鼓勵商家積極開通AFTEE先享後付，即日起，前500家開通的商家即可獲得特殊導入優惠，只要是未曾使用過AFTEE先享後付的新客，在 SHOPLINE 旗下商家使用「AFTEE先享後付」時可享有10%的現折優惠，消費滿額最高更可折扣200元！後疫情時代商業運營難題更升一級，商戶需要同時經營線上與線下多種消費場域，以應變消費者的需求，這使商戶面臨資源稀缺、競爭激烈的問題，而AFTEE先享後付也觀察到，消費者在面對五花八門的消費場景、資訊刺激時，更容易導致注意力分散、可運用時間破碎，並且較過往更加關注資安風險的問題，電商業者是否能夠替消費者打造足夠的購物信心，以流暢、低負擔的方式讓消費者完成購買，成為後疫情時代的重要課題。AFTEE先享後付總經理角元友樹指出，SHOPLINE導入AFTEE先享後付後，為消費者提供了更加安心、更加百搭的支付選項，透過僅輸入手機號碼、10秒完成結帳的零摩擦支付流程，為消費者打造極度流暢的支付體驗，同時亦不需擔心個資外洩的風險，任何客群皆可使用。對於SHOPLINE商家而言，導入先買後付服務最重要的優勢，就是讓更廣泛的消費者能方便、快速地完成結帳，無論是有／無信用卡、是否曾於該網站購物或留存資料，都不必因各種障礙而放棄結帳，透過AFTEE先享後付即可簡單、零摩擦的完成交易；這有助於商家提升訂單轉換率，還能吸引新的消費客群；此外，使用AFTEE先享後付無需事先註冊，且支援消費前、後可自由選擇一次性、分期付款的功能，更進一步降低高單價商品的購買門檻，這些優勢都能為電商業者注入業績轉換的驅動力。AFTEE先享後付總經理角元友樹進一步分享，目前AFTEE先享後付合作商戶已突破3,900家，根據AFTEE先享後付的數據顯示，2024年除合作商戶數量持續成長外，今年第二季交易成績亮眼，相較去年同期交易額成長近20%。顯示AFTEE先享後付作為台灣電商滲透率第一的先買後付品牌，不僅滿足消費者的支付需求外，也為電商平台帶來業績成長、拓展客群、加強交易轉換率等多元助益。AFTEE先享後付積極拓展消費場景，此次結盟全球成長最快的SaaS商務平台及解決方案服務商——SHOPLINE，亦是AFTEE先享後付在台業務拓展的重要里程碑。SHOPLINE 至今已協助全球累計超過60萬商家開店，SHOPLINE 推出的一站式智慧金流服務系統「SHOPLINE Payments」致力於滿足商家多樣化的金流需求，目前已涵蓋信用卡刷卡、分期付款、銀行轉帳、行動支付及先買後付等多種支付場景。SHOPLINE 聯席總裁徐向緯表示：「SHOPLINE很高興能與AFTEE先享後付合作，除了看準AFTEE先享後付在台灣電商市場擁有的高滲透率和使用率，以及過去與台灣電商合作所帶來的優異成績，也期待透過合作幫助 SHOPLINE商家擴大接觸不同年齡層的消費群體，並提供消費者更彈性、安心的支付選擇，進而提升買賣雙方的交易體驗。」AFTEE先享後付不僅擁有業界最多元的繳費管道，其完整功能亦支援無卡分期、訂閱制等各種付款模式，零門檻、零摩擦的支付流程也完美符合各類消費者的需求，相信能成為SHOPLINE商家有效的業績助力。搶先開通享專屬新戶優惠：前500家開通AFTEE先享後付的 SHOPLINE 商家，凡消費者首次於結帳時使用「AFTEE先享後付」，消費不限金額皆可享有現折10%的折扣（上限150元）；消費滿3,000元可升級為現折200元。兩項門檻擇一使用、皆不限名額，消費誘因大升級，手刀導入AFTEE先享後付助您搭上業績火箭！註：使用期限自即日起至12/31為止，越早開通即可享受越長活動時間