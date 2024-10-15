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檢廉偵辦京華城弊案，週刊踢爆，台北市議員秦慧珠2022年曾收威京集團旗下公司中華工程政治獻金30萬，引發外界質疑是否因此擋京華城停工提案。秦慧珠今早強調自己坦蕩蕩，還加碼踢爆同黨立委王鴻薇、徐巧芯等人都曾與中工有互動，對方也會提供免費掛看板服務給議員。對此，徐巧芯強調是誤會，送暖秦慧珠「秦姐我來扛」，再嗆台北市議員許淑華「要煩來煩我」。徐巧芯稍早受訪時先是指出，秦慧珠說自己和中工有互動一事，是一場烏龍、誤會，自己回去查了一個上午，「我本人並沒有在那裡掛看板」，但是，掛看板藍綠都有，會因為掛看板，就等同於就是跟京華城的關係很好嗎？「我覺得也大不一定，主要是有沒有對價關係，這個才是比較重要的。」徐巧芯也認為，其實台北市長蔣萬安、副市長李四川，他們現在的作為是完全沒有錯的，就是依法院現在的進度來去做相關決定，現在是「停止勘驗」，某種程度來說也讓京華城無法繼續施工，也是變相停工的一種。徐巧芯直指，如果現在直接要求對方停工，那後續法院判決上有任何的異動的話，京華城都有可能來跟市府求償，那求償的話又是一場又一場的官司，那最後如果市府輸掉了官司，還是由全台北市民來買單。對於秦慧珠、許淑華受訪時大開殺戒爆料，秦甚至脫口「我不是（國民黨立委）徐巧芯，請許淑華不要抓著我糾纏不清」。徐巧芯提到，因為許淑華很喜歡對自己「盧小」，所以秦慧珠應該也是知道這件事情，所以才說，「要煩的話不要去煩他，那來煩我就好了，那這個秦姐沒有問題！這個晚輩願意幫你擔責！所以拜託不要再去煩這個秦姐了，要煩來煩我就好了。」徐巧芯再開嗆許淑華，自己一間這個買了60年屋齡的老屋，都可以被這個炒作成「社會新貴」，但過了這麼久，還不是就沒什麼事，所以難怪秦慧珠會說，要煩去煩去徐巧芯，「所以秦姐沒問題，這個我來扛！」