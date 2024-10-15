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高雄市大寮區第81期市地重劃區於今(15)日上午執行拆遷工程時，於影七路86-1號發現李姓住戶於屋內死亡，其死亡原因檢警相驗中。地政局對此事件感到十分遺憾，並對住戶的家屬致上深切哀悼，市府秘書長、副秘書長稍早也前往慰問。地政局已聯繫到家屬及相關單位處理後續事宜。經與該住戶家屬聯繫，家屬表示死者於昨天與其見面時也有表達會搬至其他住處，並未發現任何異狀。對於發生此一憾事，地政局再次表達最誠摯的慰問，並將繼續本著尊重與關懷的態度，積極處理後續工作。該區市地重劃計畫書係於108年9月24日公告，該重劃區大部分是軍方所屬的公有土地，工程於109年2月19日動土，該住戶之建物坐落於公有土地上，因進行重劃工程需先拆遷，相關拆遷補償費救濟金已於110年12月1日及111年12月7日領取完竣，依規即得執行拆遷。工程期間多次協調，且因應其居住考量，亦曾與住戶溝通安置社會住宅，拆遷延展迄今並於溝通後辦理執行。地政局與當地里長和該住戶長期均有保持聯繫，甚於昨(14)日下午4時許與該住戶再次聯繫時並無異常，施工期間與現場工程人員互動良好亦無任何異狀，另針對其後續住處積極協助媒合包租代管及市府社會住宅等，惟其均表達不需協助且願意配合搬離。