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朝鮮半島緊張局勢升溫，北韓今日炸毀部分連接兩韓的京義線與東海線鐵公路，斷絕雙方陸路交通，聲稱為報復韓國派遣無人機入侵。爆破畫面也隨之曝光，值得注意的是，北韓在爆破場所的路標中，準備了一個小細節來挑釁韓國，引發討論。根據《韓聯社》以及《YTN News》等韓媒報導，北韓指控韓國三度派遣無人機入侵首都平壤，下令砲兵旅進行射擊準備，隨後展開爆破攻勢。韓國聯合參謀本部則表示，北韓已在今日上午爆破京義線、東海線等，位於軍事分界線（MDL）以北的南北韓之間連結道路。韓方則朝向軍事分界線以南開火展開反制應對。由於京義線、東海線鐵路與道路，皆是在2000年首度南北韓領導人峰會結束後，象徵兩韓合作的代表性建設。京義線全長499公里，從首爾站出發，途經高陽市、坡州市，跨過兩韓邊境，前往北韓的開城、平壤、新義州。東海線又稱東海北部線，是1937年開通的鐵路，連接襄陽至元山，全長180公里。北韓當時以借款方式興建，韓聯社報導，儘管相關鐵公路都在北韓境內，卻是由韓國方面斥資1768億韓元打造，這次遭炸毀，也代表這項建設的經費灰飛煙滅。韓國軍方稍早公開北韓開炸的影片，可看到爆炸的震撼場景，一群北韓士兵在一個巨大黑色隔板後，等待爆炸，爆炸後揚起塵土，值得注意的是，這時畫面中一處藍色路標上，被發現帶有玄機，以韓文和英文寫上「再見」、「Good bye」，代表南北韓再次斷連。韓國政府也發表聲明嚴厲譴責北韓，認為北韓的舉動不正常，事態惡化的責任全在北韓。