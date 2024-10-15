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▲黃偉哲也向訪賓介紹今年是台南400，歡迎館山市的貴賓多來體驗台南獨特的人文風情，也推薦館山市可以參加11月的大台南國際旅展，讓更多台南市民了解館山市的魅力。

▲黃偉哲贈送劍獅掛飾給館山市長。（圖／南市府提供）

日本千葉縣館山市市長森正一、議長太田浩今(15)日率團拜會台南市長黃偉哲，黃偉哲首先感謝日本對台灣、台南患難與共的友誼，並感謝市長森正一和議長太田對教育交流不遺餘力，黃偉哲也認為館山市與崇明國小的交流已有豐富的成果，希望能更加深化，也希望進一步推動雙方物產、觀光、體育等交流。館山市市長森正一、議長太田都很期待未來與台南市能有更多方面、更深入的交流。森正一也回憶說，館山市與台南市崇明國小從2018開啟交流，今年崇明國小更至館山市與在地學生於演奏會上共同演出，吸引許多市民到場參觀，大家都非常感動。黃偉哲也向訪賓介紹今年是台南400，歡迎館山市的貴賓多來體驗台南獨特的人文風情，也推薦館山市可以參加11月的大台南國際旅展，讓更多台南市民了解館山市的魅力。由於森正一喜歡跑步及足球，黃偉哲也力邀其來台南參加馬拉松活動。今天的拜會行程計有台南市市議員許至椿、府城文化觀光產業協會理事長蔡仁惠、歸仁街區商圈理事長陳興隆、台南市政府新聞及國際關係處長蘇恩恩亦陪同與會，討論未來交流。館山市位於日本千葉縣南部，擁有豐富自然資源，故有「海之城」之稱，該市的「安房國司祭・鶴谷八幡宮例大祭」被指定為千葉縣無形民俗文化財產，每年都吸引多人前往參加，此次館山市也將與台南市旅行公會會面，討論未來合作。