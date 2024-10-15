球哥時隔兩年終於回歸！芝加哥公牛球星「球哥」Lonzo Ball，日前在NBA媒體日，曾在受訪時表示身體感覺良好，目標是能在開幕賽前做好出賽準備。美國媒體《ESPN》在今（15）日報導指出，公牛預計讓Lonzo Ball在17日交手明尼蘇達灰狼的熱身賽中上陣，這將會是他暌違2年多來再次踏上NBA球場，令外界相當期待。
開季前對外喊話 將迎睽違2年首戰
2022年轉戰公牛的首個賽季，Lonzo Ball在前35場比賽繳出場均13分、5.1助攻、5.4籃板以及1.8抄截的數據。然而，這35場出賽卻成為他近3年內的總出賽數，自2022年1月14日的最後一場比賽後，Lonzo Ball就持續針對左膝動刀及休養，2023年、2024年的賽季接連報銷。
在開季前的媒體日，Lonzo Ball公開受訪，強調：「我有一個幾乎全新的膝蓋。」公牛隊的籃球營運副總裁Artūras Karnišovas則表示：「我們必須慢慢地培養他，我們還沒有見過他參加訓練營，所以在訓練營期間，會有很多嘗試的機會，以及了解他在日常訓練中承受負荷的程度。」
如今，根據《ESPN》報導指出，Lonzo Ball將在17日交手明尼蘇達灰狼的熱身賽中上陣，他前次披上公牛隊戰袍已是2022年1月14日，並且，這個消息也已經受到球團確認。
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2022年轉戰公牛的首個賽季，Lonzo Ball在前35場比賽繳出場均13分、5.1助攻、5.4籃板以及1.8抄截的數據。然而，這35場出賽卻成為他近3年內的總出賽數，自2022年1月14日的最後一場比賽後，Lonzo Ball就持續針對左膝動刀及休養，2023年、2024年的賽季接連報銷。
在開季前的媒體日，Lonzo Ball公開受訪，強調：「我有一個幾乎全新的膝蓋。」公牛隊的籃球營運副總裁Artūras Karnišovas則表示：「我們必須慢慢地培養他，我們還沒有見過他參加訓練營，所以在訓練營期間，會有很多嘗試的機會，以及了解他在日常訓練中承受負荷的程度。」
如今，根據《ESPN》報導指出，Lonzo Ball將在17日交手明尼蘇達灰狼的熱身賽中上陣，他前次披上公牛隊戰袍已是2022年1月14日，並且，這個消息也已經受到球團確認。