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球哥時隔兩年終於回歸！芝加哥公牛球星「球哥」Lonzo Ball，日前在NBA媒體日，曾在受訪時表示身體感覺良好，目標是能在開幕賽前做好出賽準備。2022年轉戰公牛的首個賽季，Lonzo Ball在前35場比賽繳出場均13分、5.1助攻、5.4籃板以及1.8抄截的數據。然而，在開季前的媒體日，Lonzo Ball公開受訪，強調：「我有一個幾乎全新的膝蓋。」公牛隊的籃球營運副總裁Artūras Karnišovas則表示：「如今，