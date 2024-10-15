我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許多人認為東京千變萬化，一段時間就有新花樣，讓人總是去不膩。（圖／美聯社／達志影像）

▲大阪奪下第二名，美味的小吃及熱鬧的氣氛，讓許多遊客留下深刻的印象。（圖／Agoda提供）

▲京都也是許多人願意一再造訪的都道府縣，優美的景色及古蹟讓人流連忘返。（圖／美聯社／達志影像）

近幾年越來越多台灣人到日本旅遊，有些人甚至願意一年造訪數次，旅日達人林氏璧日前就在臉書發起投票，詢問「日本的哪裡是你會想要一玩再玩，一去再去都不會膩的？」票選結果出爐，總共有超過1萬人投票，前三名分別為東京都、京都府、大阪府，東京以24%票數獲得壓倒性勝利，眾人紛紛大讚：「東京真的去不膩！」林氏璧日前在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發起投票，表示：「相信這裡很多的朋友都和我一樣日本中毒，會一去再去。但你有沒有特別喜歡哪裡？為什麼他會吸引你一直去？」投票原本是以城市為選項，但為了簡化，便直接用都道府縣，並列出台灣旅客訪問率最高的前22名給大家選，排名資料是出自日本政府觀光局網頁「訪日外國人消費動向調查」，統計時間為2023年4至12月，「日本的哪裡是你會想要一玩再玩，一去再去都不會膩的？」投票結果出爐，共有超過1萬人投票，前三名分別為東京都、京都府、大阪府，第四名及第五名則是北海道及福岡縣。不少網友留言，「東京一段時間就會有新花樣，根本去不完」、「去過各大城市後，下一次沒想法去哪裡，就是去東京」，就連林氏璧都直言：「如果這題只能單選，我個人只會選東京。」不過，也有人坦言，「以前是東京，現在是京都」、「東京住房貴超多，現在改去大阪或是2線城市」。東京都：24%京都府：18%大阪府：10%北海道：9%只要是日本哪裡都可以：9%福岡縣：4%千葉縣、愛知縣、長野縣、山梨縣：3%沖繩縣、神奈川縣、兵庫縣、大分縣、熊本縣、青森縣：2%滋賀縣、宮城縣：1%奈良縣、岐阜縣、石川縣、富山縣、靜岡縣、島根縣、三重縣：0%