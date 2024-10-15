我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今（15）日郭彥均出席一粒麥子公益記者會，透露自己準備了5個版本的得獎感言。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲郭彥均先前受訪時大吐苦水，自爆因為「路怒症」和老婆吵架，他笑說那天是吵完架第一天，受訪當下老婆還在外面假裝睡覺。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

郭彥均以《超級總動員》第5度入圍第59屆金鐘獎「兒童少年節目主持人獎」，還在廣播金鐘頒獎時脫口：「30歲拿金鐘獎算早了，我已經45歲了，許願在50歲之前拿。」今（15）日郭彥均出席一粒麥子公益記者會，透露自己準備了5個版本的得獎感言，之前槓龜4次也看開了，「每個人命不同。」郭彥均坦言，雖然18日就是金鐘頒獎典禮當天了，但服裝還在猶豫中，至於搭檔鍾欣凌則是已經快定裝完成，當天他們會一起走紅毯，至於女兒今年是否會陪走紅毯？郭彥均透露，因為女兒班上的同學開始會認出自己，導致女兒對此事有點反彈，所以不想踏上紅毯，感嘆在家連拍女兒都要像狗仔一樣，但今年老婆和女兒還是會在星光大道旁支持他。郭彥均已經準備好得獎感言，且有5個不同情緒的版本，入圍4次都槓龜的他這次佛系看待是否得獎，「現在看開了，滿分10分，現在得獎慾望剩2分，去就很光榮了，很多藝人都是入圍很多次才得，5次沒得也不值得太難過。」而他在廣播金鐘頒獎時許願要50歲之前拿獎也是即興反應，對於有些人30歲就得獎，他感嘆：「每個人命不一樣。」郭彥均先前受訪時大吐苦水，自爆因為「路怒症」和老婆吵架，他笑說那天是吵完架第一天，受訪當下老婆還在外面假裝睡覺，兩人還沒好好溝通過，老婆看到新聞更生氣，「她整天臉都超臭，我就說不要氣了啦，抱抱就軟化了，我要謝謝你們（媒體），吵開更快和好，一直都不聊反而冷戰更久。」他笑虧現在沒有「路怒症」了，卻也再度無奈表示：「沒人懂我很可憐，一吵架女兒跟著媽媽，沒人站在我這邊，但我錢還要繼續賺。」郭彥均擁有5棟房子，提起買房特別感慨，「買房對年輕人太不友善了，車位就要500萬，返鄉也買不起了，拼不到未來幹嘛拼？」他回憶起剛入行的時候，明明是唱跳歌手身分卻還要模仿郭富城、Michael Jackson，讓他委屈到邊騎車邊掉淚，但為了賺錢還是得接受一切。郭彥均透露，現在每天都會投5千元到ETF，「不管高低，買久就是平的，每天丟，丟個2年，差不多就可以了。」他也強調自己沒有很有錢，目標2千萬，他目前已經存到超過一半。