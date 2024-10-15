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台灣今年高股息ETF百花盛開，美國開啟降息循環後，搭配主要國家鼓勵企業強化股東權益、提高股息配發率的政策利多加持下，資金可望流向相對低基期的高股息指數。不過，專家卻表示，台股高股息指數多數聚焦科技股，投資人看似選擇眾多，卻陷入「哪一檔都差不多」的窘境，高股息ETF出現齊漲齊跌的現象，難以真正實現分散投資。台灣今年新發行的ETF預估會超過32支，新增規模預計將達4500億，寫下新紀錄，且散戶滲透率為全球之最。美國聯準會於今年9月啟動降息循環，利率逐漸降低的環境下，有利高股息指數表現。台股市場中共計26檔高股息ETF，整體規模從2020年的1千億，近乎逐年倍數成長，來到如今的1.8兆，受益人數也呈跳躍式增長。根據統計，台灣市場中26檔以高股息為號召的ETF中，國內成分股占了22檔，合計規模約1.52兆新台幣；國外成分股的高股息ETF僅4檔，合計規模僅0.04兆新台幣。中信投信總經理陳正華表示，台股高股息指數多數聚焦科技股，產業特性過於集中，容易導致台股高股息ETF出現齊漲齊跌的現象，投資人可能會陷入「看似選擇眾多，但其實選擇哪一檔都差不多」，也難以發揮分散投資風險的效果。彭博統計，自1995年以來4次降息後的低利環境，高股息指數表現亮眼，且相較於成長股的本益比，目前高股息指數仍處於低基期，未來有機會風水輪流轉，獲得市場關注。深受存股族喜愛的高股息ETF百花盛開，其中，中國信託投信也乘著東風推出中信全球高股息ETF（00963）及中信亞太高股息ETF（00964），擬定10月25日至30日同步展開募集。00963經理人陳雯卿表示，00963鎖定已開發國家市值50億美元以上、股利率大於3%、自由現金流收益率大於6%的企業，且產業配置明顯分散，包含傳產、金融、消費性產業等兼具。此外，隨著美國啟動降息，亞太新興經濟體正準備發光發熱。據了解，全球主要區域中，僅亞太區未來兩年GDP可望持續成長。00964經理人張苡琤表示，亞太區股票本益比評價面相對低，而隨著降息循環啟動，有利於資金流入，且00964所追蹤的NYSE亞太高股息指數，近年股利率持續成長，且受惠國家政策支持，未來股利配發率值得期待，且相較投資單一市場，可望擁有較低的波動。