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▲0403花蓮大地震全台有感，豐原觀音山納骨堂出現櫃位受損移位情形。（圖／周永鴻提供，2024.10.15）

今年0403花蓮大地震，豐原的觀音山納骨堂因骨灰罈與櫃位移動，骨灰罈暫置地上，時隔逾半年，還在地上排排站。市議員周永鴻指出，有民眾8月底身體出狀況、被先人托夢，到納骨堂祭祀才發現因為還在等廠商招標，骨灰罈一直被放在地上至今！痛批市府行政效率低落。民政局表示，整修工程預定12月完工，完工後將儘速將骨灰罈歸位。周永鴻今（15）日指出，今年4月3日的花蓮芮氏規模7.2地震影響全台，豐原觀音山納骨堂出現櫃位受損移位的情形。生管處為了修繕，先將骨灰罈移出暫放他位，但整個過程中都沒有通知家屬。有民眾8月底身體出狀況加上被托夢，身心不安下前往納骨堂祭祀先人，才發現骨灰罈竟被放在地上，對方還說家屬只有他們一家人詢問。時隔6個月，昨天家屬致電管理人員了解現況，得到的答案還是「處理中」，家屬認為市府太離譜，因此向周永鸿陳情。周永鴻表示，無論以何種形式安葬先人，家屬都希望讓先人好好安息，但市府完全沒作為，處理豐原觀音山納骨塔骨灰罈十分草率，對於家屬與先人極為不敬，他要求儘速完成櫃位修繕並安放骨灰罈。民政局表示，花蓮強震導致豐原觀音山納骨塔5樓的櫃體受損，其中4個骨灰罐、1個骨骸甕破損，當下生管處經家屬同意，僱請法師協助引魂移置，並全面檢視櫃體結構是否受損，計有4座櫃體歪斜，生管處緊急編列修繕經費，目前整修施工中，施工期間秉持尊重先人及安全原則，暫時將受損櫃體內的骨灰罐與骨灰甕集中安置於塔內一隅，並督促廠商加緊趕工，工程預計於今年12月完工，之後將儘速將骨灰罈歸位，讓先人有更舒適的安息環境。