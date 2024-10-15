農糧署舉辦「2024全國米糧精品伴手禮創意競賽」，邀集全國烘焙及食品業者以國產米穀粉為主原料，結合在地食材開發創意產品，搶攻烘焙市場每年600億商機。今年計有71款禮盒參賽，經過產、官、學界專家評選，由小農小事商行研發之「吉野米穀酥餅禮盒」、文東食品推出之「泡芙三兄弟-米泡芙」、粿蒸食品有限公司產製之「鳳凰摯囍」奪下全國金獎。
農糧署表示，米糧精品伴手禮創意競賽，是以國內合法設立之食品及烘焙業者為對象，使用國產稉米榖粉為主要原料，開發具完整外包裝、可供流通販售，產品品質、成分及標示須符合商品標示法，以及食品安全衛生管理法之米糧精品伴手禮參賽，每個業者至多可報名2款禮盒，每款禮盒內含1至3項米製加工食品。
農糧署說明，近年參賽產品數量呈現成長趨勢，顯示越來越多烘焙與加工業者參與使用米穀粉行列。今年計有44家業者推出共71款禮盒參賽，為近5年之冠，經過產、官、學界專家依外觀設計、商品化可行性、外觀風味及口感、國產食材運用及攜帶便利性等項目進行評分，選出金獎3名、銀獎5名及優選10名，得獎禮盒將進行至少3個月以上的銷售，方便消費者品嚐國產米製品迷人且多樣的風味。
金獎作品揭曉如下：小農小事商行的「吉野米穀酥餅禮盒」，充分利用米穀粉好消化、好吸收、吸油率低的特性，結合茱萸及洛神花等臺灣本土在地安心食材製作而成，不論在外觀造型上引人入勝，在創意、口感與風味也得到評審的青睞。文東食品「泡芙三兄弟-米泡芙」，以雲林縣莿桐鄉辛辣具香氣的蒜頭、臺灣改良研發香草籽融入米穀粉製作而成，風味獨特，富有層次感。
至於粿蒸食品有限公司產製之的「鳳凰摯囍」，是以臺南鳳凰城為設計理念，添加三星蔥、青花椒及烏魚子及國產米穀粉，製成無麩質米蛋捲，米香、蛋香及特色食材香刺激著味蕾，3件金獎作品均可獲得新臺幣10萬元獎金。
另獲得銀獎的優秀作品，有花郁甜品屋的「葉子酥 (麻薏風味)」、恬米屋食品烘焙有限公司的「夏日大漿果米香蛋捲禮盒」、歐巴螞食品有限公司的「茶米鳳茶」、餅乾打人烘焙坊的「杏福米滿禮盒」及久久津乳酪本舖的「蕾絲米帛燒-蝦猴海苔」，打造層次分明、兼具吸睛造型與多元口味的伴手禮，顛覆傳統伴手禮形象，送禮自用都適宜。得獎禮盒即日起於業者門市據點銷售，訂購資訊請上農糧署官網/最新消息（http://www.afa.gov.tw）查詢。另2024全國米糧精品伴手禮創意競賽全國賽得獎名單 https://reurl.cc/zDGnVe
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農糧署說明，近年參賽產品數量呈現成長趨勢，顯示越來越多烘焙與加工業者參與使用米穀粉行列。今年計有44家業者推出共71款禮盒參賽，為近5年之冠，經過產、官、學界專家依外觀設計、商品化可行性、外觀風味及口感、國產食材運用及攜帶便利性等項目進行評分，選出金獎3名、銀獎5名及優選10名，得獎禮盒將進行至少3個月以上的銷售，方便消費者品嚐國產米製品迷人且多樣的風味。
金獎作品揭曉如下：小農小事商行的「吉野米穀酥餅禮盒」，充分利用米穀粉好消化、好吸收、吸油率低的特性，結合茱萸及洛神花等臺灣本土在地安心食材製作而成，不論在外觀造型上引人入勝，在創意、口感與風味也得到評審的青睞。文東食品「泡芙三兄弟-米泡芙」，以雲林縣莿桐鄉辛辣具香氣的蒜頭、臺灣改良研發香草籽融入米穀粉製作而成，風味獨特，富有層次感。
至於粿蒸食品有限公司產製之的「鳳凰摯囍」，是以臺南鳳凰城為設計理念，添加三星蔥、青花椒及烏魚子及國產米穀粉，製成無麩質米蛋捲，米香、蛋香及特色食材香刺激著味蕾，3件金獎作品均可獲得新臺幣10萬元獎金。
另獲得銀獎的優秀作品，有花郁甜品屋的「葉子酥 (麻薏風味)」、恬米屋食品烘焙有限公司的「夏日大漿果米香蛋捲禮盒」、歐巴螞食品有限公司的「茶米鳳茶」、餅乾打人烘焙坊的「杏福米滿禮盒」及久久津乳酪本舖的「蕾絲米帛燒-蝦猴海苔」，打造層次分明、兼具吸睛造型與多元口味的伴手禮，顛覆傳統伴手禮形象，送禮自用都適宜。得獎禮盒即日起於業者門市據點銷售，訂購資訊請上農糧署官網/最新消息（http://www.afa.gov.tw）查詢。另2024全國米糧精品伴手禮創意競賽全國賽得獎名單 https://reurl.cc/zDGnVe