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水利署今（15）日召開113年度下半年第2次水情檢討會議，持續盤點全台各地區供水情勢及穩定供水防旱措施，水利署表示，11月份即將進入枯水期，將持續督促各水庫管理單位加強節水供應，把握近期降雨，優先使用川流水並將水庫儘可能蓄滿，以確保明年枯水期供水穩定。目前全台主要供水水庫蓄水率多達9成以上至滿庫，現況水情審慎樂觀及供水正常。水利署表示，受惠今年豐水期午後雷陣雨，以及7月份凱米颱風與10月份山陀兒颱風帶來充沛的降雨，今年5月以來各水庫集水區累計降雨量平均約1916毫米，相當於歷年同期平均值，水庫集水區降雨正常，目前全台主要供水水庫總蓄水量達17.9億噸，整體平均蓄水率95%，蓄水情況良好，多數水庫也接近滿庫。水利署表示，翡翠水庫蓄水率82%、臺中德基水庫99%、嘉義蘭潭-仁義潭水庫97%、臺南曾文-烏山頭97%、屏東牡丹水庫99%外，桃園石門水庫、新竹寶山-寶二水庫、臺中鯉魚潭水庫、雲林湖山水庫、臺南南化水庫蓄水率均為100%。根據中央氣象署預估，113年第4季降雨正常機率高，預估明年春節前各地區可以穩定供水，今年二期稻作也可以順利完成供灌。水利署強調，10月份仍屬汛期，未來仍有可能發生颱風或強降雨，已請各水庫管理單位持續密切監測氣象及降雨，做好水庫防汛排洪及防旱蓄水最佳操作，在進入枯水期前持續監控水情變化及加強節水調度，提前為未來可能的供水挑戰做好準備，面對極端氣候。呼籲在用水充足無虞時仍應珍惜每一滴水，有水當思無水之苦，加強節約用水，共同守護臺灣水資源有效利用及穩定供應。