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民進黨立委莊瑞雄今（15）日於立院質詢時聚焦台灣運彩，提及賣一張僅賺6.25％，但卻要退佣金5％，如此一來經銷商根本不用賺錢，此外跟地下球版相比台灣運彩賠率過低跟本毫無誘因，即便如此，運彩不好玩一年還有600多億元銷售，如果好玩銷售數字會更可觀，既然政府都已開放運彩，喊話中央跟地下球版拚了，更期盼能將台灣職籃納入投注選項，讓民眾有更多選擇。莊瑞雄質詢時聚焦台灣運彩，表示國內運動發展基金中，很大一部分是來自於運動彩券盈餘，運彩蓬勃發展更能推動體育圈，挹注選手更多資源，數據顯示2022年銷售突破600億元，今年截至8月則達到422億元，看起來不錯卻很難再衝高。莊瑞雄點出其中問題，首先是賣一張僅賺6.25％，但卻要退佣金5％，那經銷商也不用賺錢了，租金、水電費就不夠了，此外官方設定銷售需達50萬門檻，如果不夠店家就自己投注。如此一來這些文化，導致經銷商沒辦法賺錢。其次是國內許多地下球版盛行，莊瑞雄說，為什麼大家不玩台灣運彩，就是因為賠率過低毫無誘因，但即便不好玩銷售也達600億元，如果好玩銷售會更可觀，莊瑞雄喊話中央「跟地下球版拚了！」政府就已經開放運彩，賠率就比照地下球版，政府也有稅收，此外自己身為TPBL台灣職籃大聯盟會長，更希望將台灣職籃納入投注選項，讓民眾有更多選擇。對此行政院長卓榮泰表示，博弈型運彩必須有社會更安全的管控，此外還牽涉到比賽的公平性，會請相關部會研議。