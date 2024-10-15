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國民黨前黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠遭爆料，今年8月赴香港參加促統活動，在現場演唱中華人民共和國國歌時，起立聆聽並未迴避。國防部與相關機關單位召開審查會，今（15）日決議停止領取5年月退俸75%，並追繳註銷領取的獎章及勳章。對此，民進黨立委王定宇認為相關懲罰符合法規及比例原則。國防部今日發布新聞稿表示，針對臧幼俠涉違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸關係條例)」規定，依據上開條例第9條之3及第91條規定，以原服務機關立場辦理全案，經多方查證及約詢當事人核實案情，並於10月9日會同國安局、內政部、法務部、陸委會等相關機關單位召開審查會。國防部指出，就案情、當事人陳述及委員相關意見充分討論後，臧幼俠因出席大陸地區政治性機關(構)、團體所舉辦之活動而有妨害國家尊嚴之行為，確已違反兩岸關係條例第9條之3規定，決議裁罰「停止領受五年之月退給與之百分之七十五，溯自行為日113年8月20日生效，已支領者，追回之；並追繳註銷渠曾領取獎、勳（勛）章 (不含服務獎章、忠勤勳章) 」。王定宇表示，臧幼俠身為退休將領有國家的終身俸，效忠對象應該是中華民國，結果卻跑去效忠威脅台灣的中華人民共和國，做出淪喪武德的事，讓人不齒，並認為相關懲罰符合法規及比例原則。