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▲Hanni以證人身分出席聽證會，再次正面迎戰HYBE。（圖／達志影像）

▲Hanni講到淚崩，但她很感謝韓國這國家，遇到了家人般的成員與工作人員。（圖／翻攝JTBC News YouTube）

南韓女團NewJeans先後因為製作人閔熙珍被母公司「HYBE」拔掉子公司「ADOR代表」職位、疑似被女團ILLIT經紀人霸凌「不要理她」等事情，「環境勞動委員會國政監察」決定召開聽證會，越南裔澳洲籍成員Hanni今（15）日以證人身分出席，她講到最後崩潰落淚，自認是外國人韓文不好，所以會無意的被欺負，畫面讓粉絲鼻酸心碎滿地。回顧事件開端，NewJeans在所屬公司「ADOR」的代表閔熙珍被解除職務後，與母公司「HYBE」關係陷入尷尬。上個月11日，她們透過YouTube開直播喊話「HYBE」要求閔熙珍復職，當時Hanni還表示聽到隸屬「HYBE」旗下的團體經紀人故意讓她聽見「無視她」的話，認為自己遭受職場霸凌。而被指名的人，正是負責ILLIT的經紀人。不過調出監視器時，事實卻與NewJeans的說法不同，但Hanni被霸凌的相關畫面疑似被消失，雙方各執一詞，霸凌爭議陷入羅生門。Hanni出席聽證會，NewJeans所屬公司「ADOR」的現任代表理事金周永也作為證人出席。Hanni表示：「我聽到其他團的經紀人說『無視她』這樣的話，這樣的事情已經第一次了。我知道如果我不出面，這件事情就會被掩蓋，我是為了不讓前輩、同輩、練習生們也遭受這種情況才站出來的。」她甚至聽到一位公關部門的主管試圖貶低NewJeans的日本出道成績錄音，「我覺得這已經不是我的個人感受，很確定我們公司（HYBE）不喜歡我們」。Hanni也對金周永說：「我被告知因為沒有證據，所以無可奈何，但您不斷試圖忽略這件事。因為我是越南澳洲人，沒辦法百分之百理解韓文，為了不要錯過重要內容，我都會錄音來聽，我有您說謊的證據。」金周永對此回應：「遺憾的是，事後我們也確認了是否能恢復已過期的監視錄影，我已經盡我所能採取應對措施，但目前內部確認的情況是，雙方的說法有出入，我相信Hanni的說法，也很努力尋找可以澄清的證據，但遺憾的是至今仍無法取得相關證據，我們會誠實配合正在進行的勞動廳調查，盡力找出真相。」她也強調：「我們會更加傾聽藝人的聲音，並強化溝通。」聽證會最後，委員長問Hanni還有沒有想說的話，Hanni啜泣表示：「非常感謝為我們創造這個機會的國會議員們。今天這個場合是討論職場內的霸凌和排擠問題的場合，雖然我知道沒有任何法律能夠解決世界上的所有問題，但我覺得，如果人類能夠更重視這些問題，至少職場霸凌和排擠的問題應該能夠減少。非常感謝大家對這件事情的關注，無論是現在在場的前輩們、同輩、後輩還是練習生們，我都希望他們不用再擔心這些問題。我看到很多人很擔心我們，真的非常感謝，還有很多人說，為什麼我在韓國要經歷這些事，可是我想在這裡說『真的不需要感到抱歉』，因為我在韓國遇到了非常喜愛且如同家人般的成員和工作人員，這個國家讓我能做我喜歡的事情，所以你們不用覺得抱歉。其實應該站出來道歉的人，應該要更坦率的面對大家，如果他們真的沒做錯什麼，就不要躲藏，但是他們總是逃避這樣的場合，這讓我非常無奈。除此之外，我沒有其他能表達感謝的方式，雖然我現在在這裡，但澳大利亞大使館因為我的問題而聯繫了我的父母，並表示願意提供幫助，我真的很感激。最後，如果我必須再一次站在這裡，我會更加努力學習韓語再回來，謝謝大家。」