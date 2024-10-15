TPBL職籃聯盟福爾摩沙夢想家球團在7月時宣布，球隊與自由球員張宗憲達成協議，雙方將在新個球季雙方再續前緣。今（15）日再次談到當年因為大麻電子菸事件而被開除的事，他坦言在那時候確實有些失望，不過也表示已經和鎧總把話說開，現在就是希望幫助球隊這一季全力把冠軍留下來。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張宗憲當年呼麻被開除　坦言心裡有疙瘩

張宗憲在2020年7月15日凌晨搭乘計程車被警方攔查，發現其身上的電子菸內含大麻成分的煙由，之後夢想家董事長張承中發聲明，張宗憲因此事被開除並立即離隊。

多年後，張宗憲本季回歸夢想家，如今他已經成為一個父親，在心態與待人接物上更成熟，現場媒體都驚呼他變得不一樣了。對於過去事，他也不排斥談，直言當時確實會有疙瘩。

張宗憲：已和鎧總把話說開

「會覺得沮喪，因為球團完全沒有對話就把我釋出，大家應該能看到那一季我在富邦勇士對上夢想家時都打得特別賣力，朝夢想家那邊噴了很多垃圾話吧。」張宗憲表示，這一次回來他已經和韓駿鎧把話說開了，而且當初也的確是自己不對，沒什麼好說的。

除了心態上的轉變，張宗憲也理解自己未來在場上的定位不同，需要作出調整和磨合，搭檔蔣淯安和林俊吉這兩名天賦很高的後衛，自己在場上必須承擔更多防守任務。

TPBL／張宗憲回歸夢想家關鍵？本人笑回：鎧總一直打電話求我回來

TPBL／荷蘭比斯赫生涯首度出賽轟18分　海神118：93大勝夢想家

TPBL／林書豪再戰一年！首戰3投0中　國王第四節崩盤不敵夢想家

TPBL／夢想家107：94擊退中信特攻！貝奇狂砍37分　高柏鎧17分

關鍵字