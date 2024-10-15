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TPBL職籃聯盟福爾摩沙夢想家球團在7月時宣布，球隊與自由球員張宗憲達成協議，雙方將在新個球季雙方再續前緣。今（15）日再次談到當年因為大麻電子菸事件而被開除的事，他坦言在那時候確實有些失望，不過也表示已經和鎧總把話說開，現在就是希望幫助球隊這一季全力把冠軍留下來。張宗憲在2020年7月15日凌晨搭乘計程車被警方攔查，發現其身上的電子菸內含大麻成分的煙由，之後夢想家董事長張承中發聲明，張宗憲因此事被開除並立即離隊。多年後，張宗憲本季回歸夢想家，如今他已經成為一個父親，在心態與待人接物上更成熟，現場媒體都驚呼他變得不一樣了。對於過去事，他也不排斥談，直言當時確實會有疙瘩。「會覺得沮喪，因為球團完全沒有對話就把我釋出，大家應該能看到那一季我在富邦勇士對上夢想家時都打得特別賣力，朝夢想家那邊噴了很多垃圾話吧。」張宗憲表示，這一次回來他已經和韓駿鎧把話說開了，而且當初也的確是自己不對，沒什麼好說的。除了心態上的轉變，張宗憲也理解自己未來在場上的定位不同，需要作出調整和磨合，搭檔蔣淯安和林俊吉這兩名天賦很高的後衛，自己在場上必須承擔更多防守任務。