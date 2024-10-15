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勞動部長何佩珊明（16）日將到立法院進行業務報告，勞工團體「台灣工人鬥陣總工會」今（15）日下午先到立法院外舉辦記者會，針對中高齡就業、國定假日、移工權益及勞工低薪等4大現象，向何佩珊提問，希望她可以具體答覆。台灣工人鬥陣總工會副理事長曲佳雲指出，台灣低薪問題仍舊相當嚴重，但卻常常用最低工資作為政策宣傳，卻忽視整體薪資不足的狀況，即便是薪資達到5萬元，面臨高物價問題也無法好好生活，而爭取加薪還會被批評「貪得無厭」。桃園市產業總工會理事長朱梅雪也提到，目前勞動部解釋令是只要底薪加獎金、津貼超過基本工資都不違法，導致民眾必須透過固定加班才能達到標準，要求勞動部重新解釋，要求底薪低於基本工資便是違法。台鐵公司員工也出面表示，目前上百名公司化進入台鐵的員工，每天輪班12小時卻只能領3萬多的薪水，但同時間台鐵高層近期卻是快速加薪40%，面對同工不同酬、危險津貼發放問題，「難道我們一直以為公司化之後會變好的台鐵 就只是這樣的低薪 以及這樣的環境嗎？」第二，政府針對少子化及勞力短缺，近年不斷推廣「中高齡就業」，但實質上許多壯年勞工都被企業以「數位化」名義逼退，涉及到「年齡歧視」，擔憂政府推崇產業數位化同時，是否有辦法保障到勞工權益？更有代表認為，失業補助、職前訓練都是治標不治本，應該要提高中高齡勞工的工作權。另外，也有工人指出，自己中高齡身分回歸職場，結果自己原本的20、30天的特休假都歸零，反倒以更慘的勞動條件回到職場。針對國定假日，朱梅雪表示，總統賴清德擔任行政院長時將19天國定假日砍成12天，估計員工減少7天，企業至少省下600億、700億元，但這些省下的錢並沒有轉向勞工。他點名，台灣國定假日已經少於韓國、日本的15天、16天，今年更因為行政院人事行政總處改變連假作法，導致現在民眾要放連假，只能仰賴老天爺造就的「天災假」，呼籲何佩珊應該說明如何讓19天國定假日恢復。最後，台灣國際勞工協會專員陳容柔表示，近期發現台灣《大量解僱勞工保護法》排除，對於支撐台灣家庭照顧、長照的移工，「我就要問何佩珊部長，妳是覺得這些移工的權利不用注重嗎？還是你帶頭歧視這些移工？」此外，她表示，何佩珊上個會期曾經承諾3個月內規劃出跨國直聘選工系統，但如今已經過了4個月，應該要很負責任地出來報告進度。